VIDEO Svijetom kruži reakcija novinara koji je radio intervju s Đokovićem, pogledajte zašto

U intervjuu koji je dao za britanski BBC, najbolji tenisač svijeta Novak Đoković otkrio je da se ni pod razno neće cijepiti protiv koronavirusa. Spreman je žrtvovati trofeje, bude li ga netko tjerao na cijepljenje.

Amol Rajan, novinar koji je s njim napravio veliki intervju, ostao je u šoku nakon te Novakove rečenice, a potom je dramatično upitao: Zašto, Novače, zašto?!

Činilo se kao da je inscenirano, a evo kako je zapravo sve teklo:

Rajan: Jesi li spreman odreći se prilike da postaneš najveći tenisač koji je ikada uzeo reket u ruke, statistički? Zato što tako snažno doživljavaš ovu stvar?

Novak: Da.

Rajan: Ako to znači da ćeš propustiti Roland Garros, Wimbledon... Je li to cijena koju si spreman platiti?

Novak: Da, spreman sam platiti tu cijenu.

Rajan: Zašto Novače, zašto?!

Novak: Princip da ja donosim odluku o vlastitom tijelu važniji je od bilo čega drugog.

@amolrajan : Ultimately, are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racquet, statistically, because you feel so strongly about this jab?’#Djokovic : Yes.@amolrajan : Why, Novak, Why ?😂



📽️: @BBCNews pic.twitter.com/xn4s377Wr0