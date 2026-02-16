Hajduk dovodi toliko željeno pojačanje, platit će ga 150.000 eura

Dario Marešić uskoro će postati novi igrač Hajduka. Ovaj 26-godišnji stoper i kapetan Istre, koji je još od prošlog ljeta bio velika želja trenera Gonzala Garcije, danas je dogovorio transfer.

Hajduk će prema neslužbenim Istri platiti odštetu od 150.000 eura, a Marešić bi trebao potpisati ugovor na tri i pol godine.

Službeno predstavljanje na Poljudu očekuje se u utorak.

Dario Marešić rođen je u Grazu, a nogometno je drastao u Sturmu. Potom je igrao za Reims i LASK prije dolaska u Istru 1961. U pulskom klubu nametnuo se kao standardan prvotimac i kapetan. Igrao je za austrijsku U-17 reprezentaciju, no rekao je da mu je san zaigrati za seniore Hrvatske.