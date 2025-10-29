Naši Portali
ENGLESKA

Nova katastrofa Liverpoola: Gvardiol asistirao za prolazak Cityja

VL
Autor
Hina
29.10.2025.
u 23:22

Chelsea je u najzanimljvijem susretu večeri na gostovanju porazio Wolverhampton sa 4-3. Gosti su poveli 3-0, Wolvesi su smanjili na 2-3

Nogometaši Crystal Palacea izborili su plasman u četvrtfinale engleskog Lige kupa nakon što su na Anfieldu pobijedili Liverpool sa 3-0.

Dva gola za goste zabio je Ismaila Sarr (41, 45), a među strijelce se upisao i Yeremi Pino (88). Hrvatski nogometaš Borna Sosa je igrao za goste do 83. minute.

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni'

Bio je to čak šesti poraz Liverpoola u zadnjih sedam susreta u svim natjecanjima. Menadžer Liverpoola Arne Slot je odlučio odmoriti većinu svojih starijih igrača. Na kraju, Palace je bio superiorniji u svakom aspektu, a mladi "Redsi" jednostavno nisu bili dorasli.

Četvrtfinale je izborio i Manchester City gostujućom 3-1 pobjedom protiv Swansea.

Domaćin je poveo 12. minuti golom Goncala Franca, no u 39. je izjednačio Jeremy Doku. "Građani" su pobjedu izborili u završnici susreta golovima Omara Maramousha (77) i Rayana Cherkija na asistenciju Joška Gvardiola koji je ušao u igru u 63. minuti. Mateo Kovačić nije nastupio.

Arsenal je sa 2-0 porazio Brighton, a strijelci su bili Ethan Nwaneri (57) i Bukayo Saka (76). Newcastle je identičnim rezultatom pobijedio Tottenham sa 2-0. Golove za branitelje naslova zabili su Fabian Schar (24) i Nick Woltemade (50).

Chelsea je u najzanimljvijem susretu večeri na gostovanju porazio Wolverhampton sa 4-3. Gosti su poveli 3-0, Wolvesi su smanjili na 2-3, "Bluesi" potom postižu četvrti gol, a domaćin je uspio tek ublažiti poraz.

Andrey Santos (5), George (15), Estevao (41) i Gittens (89) su zabili za Chelsea, dok su u domaćim redovima strijelci bili Arokodare (48) i Wolfe (73, 90+1).

Plasman u četvrtfinale ranije su izborili Brentford, Fulham i Cardif City.

Liga kup Joško Gvardiol Manchester City Liverpool

Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
PIŠE EDI DŽINDO

Ako Hajduk ovu utakmicu ne bude smatrao kao poraz, ove sezone neće osvojiti nijedan trofej

U loži vinkovačkog stadiona sjedili su čelnici Hajduka, predsjednik Ivan Bilić te sportski direktor Goran Vučević. Dok se s Bilićevog prilično indiferentnog lica teško išta može iščitati, kad je sudac dao zvižduk za kraj regularnih 90 minuta, Vučević je djelovao prilično bijesno, vrlo vjerojatno zbog toga što su si Hajdukovci priuštili dodatnih 30 minuta nogometa na vrlo teškom travnjaku uoči važne nadolazeće ligaške utakmice protiv Slaven Belupa

Učitaj još

