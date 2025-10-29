Nova katastrofa Liverpoola: Gvardiol asistirao za prolazak Cityja

Nogometaši Crystal Palacea izborili su plasman u četvrtfinale engleskog Lige kupa nakon što su na Anfieldu pobijedili Liverpool sa 3-0.

Dva gola za goste zabio je Ismaila Sarr (41, 45), a među strijelce se upisao i Yeremi Pino (88). Hrvatski nogometaš Borna Sosa je igrao za goste do 83. minute.

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bio je to čak šesti poraz Liverpoola u zadnjih sedam susreta u svim natjecanjima. Menadžer Liverpoola Arne Slot je odlučio odmoriti većinu svojih starijih igrača. Na kraju, Palace je bio superiorniji u svakom aspektu, a mladi "Redsi" jednostavno nisu bili dorasli.

Četvrtfinale je izborio i Manchester City gostujućom 3-1 pobjedom protiv Swansea.

Domaćin je poveo 12. minuti golom Goncala Franca, no u 39. je izjednačio Jeremy Doku. "Građani" su pobjedu izborili u završnici susreta golovima Omara Maramousha (77) i Rayana Cherkija na asistenciju Joška Gvardiola koji je ušao u igru u 63. minuti. Mateo Kovačić nije nastupio.

VEZANI ČLANCI:

Arsenal je sa 2-0 porazio Brighton, a strijelci su bili Ethan Nwaneri (57) i Bukayo Saka (76). Newcastle je identičnim rezultatom pobijedio Tottenham sa 2-0. Golove za branitelje naslova zabili su Fabian Schar (24) i Nick Woltemade (50).

Chelsea je u najzanimljvijem susretu večeri na gostovanju porazio Wolverhampton sa 4-3. Gosti su poveli 3-0, Wolvesi su smanjili na 2-3, "Bluesi" potom postižu četvrti gol, a domaćin je uspio tek ublažiti poraz.

Andrey Santos (5), George (15), Estevao (41) i Gittens (89) su zabili za Chelsea, dok su u domaćim redovima strijelci bili Arokodare (48) i Wolfe (73, 90+1).

Plasman u četvrtfinale ranije su izborili Brentford, Fulham i Cardif City.