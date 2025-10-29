VIDEO Povratnik među vatrene pokazuje zašto je zaslužio priliku: Pogledajte njegov 'show' u šest minuta

Sjajan tjedan proživljava Igor Matanović. Stasiti hrvatski centarfor ovog se tjedna po prvi puta nakon duljeg vremena ponovno našao na popisu izbornika Zlatka Dalića, a danas je po prvi puta započeo utakmicu u dresu novog kluba Freiburga. 22-godišnjak je svojom izvedbom odmah pokazao da trener Julian Schuster nije pogriješio što mu je ukazao povjerenje.

Matanović mu se zahvalio na samom početku, točnije u 50. sekundi utakmice kada je zabio za vodstvo svoje momčadi protiv Fortune iz Dusseldorfa u njemačkom kupu. Manzambi se probio po lijevoj strani i poslao nisku loptu u kazneni prostor gdje se Matanović najbolje snašao između dvojice braniča i doveo Freiburg u vodstvo. Matanovićev gol pogledajte OVDJE.

Već u šestoj minuti Freiburg je povećao vodstvo, a ponovno je glavnu ulogu imao hrvatski napadač. Nakon ubacivanja iz auta proslijedio je loptu prema Vincenzu Grifu, a njegovo dodavanje izbacilo je kompletnu obranu Fortune i omogućilo njegovom suigraču da lako zabije. Pogodak možete pogledati OVDJE.

Matanović se Freiburgu pridružio ovog ljeta za sedam milijuna eura iz Eintrachta i postao jedno od najskupljih igrača u povijesti kluba, ali ove sezone ni u jednoj utakmici nije odigrao više od 26 minuta.