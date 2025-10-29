Naši Portali
DFB POKAL

VIDEO Povratnik među vatrene pokazuje zašto je zaslužio priliku: Pogledajte njegov 'show' u šest minuta

UEFA Europa League - SC Freiburg v Utrecht
Heiko Becker/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
29.10.2025.
u 21:46

Već u šestoj minuti Freiburg je povećao vodstvo, a ponovno je glavnu ulogu imao hrvatski napadač

Sjajan tjedan proživljava Igor Matanović. Stasiti hrvatski centarfor ovog se tjedna po prvi puta nakon duljeg vremena ponovno našao na popisu izbornika Zlatka Dalića, a danas je po prvi puta započeo utakmicu u dresu novog kluba Freiburga. 22-godišnjak je svojom izvedbom odmah pokazao da trener Julian Schuster nije pogriješio što mu je ukazao povjerenje.

Matanović mu se zahvalio na samom početku, točnije u 50. sekundi utakmice kada je zabio za vodstvo svoje momčadi protiv Fortune iz Dusseldorfa u njemačkom kupu. Manzambi se probio po lijevoj strani i poslao nisku loptu u kazneni prostor gdje se Matanović najbolje snašao između dvojice braniča i doveo Freiburg u vodstvo. Matanovićev gol pogledajte OVDJE.

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni'

Već u šestoj minuti Freiburg je povećao vodstvo, a ponovno je glavnu ulogu imao hrvatski napadač. Nakon ubacivanja iz auta proslijedio je loptu prema Vincenzu Grifu, a njegovo dodavanje izbacilo je kompletnu obranu Fortune i omogućilo njegovom suigraču da lako zabije. Pogodak možete pogledati OVDJE.

VEZANI ČLANCI: 

Matanović se Freiburgu pridružio ovog ljeta za sedam milijuna eura iz Eintrachta i postao jedno od najskupljih igrača u povijesti kluba, ali ove sezone ni u jednoj utakmici nije odigrao više od 26 minuta.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija DFB Pokal Freiburg Igor Matanović

MA
Marsi
22:14 29.10.2025.

Matanovic je klasicni tip centarfora, bas kakvog Hrvatska treba

