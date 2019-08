Norvežani poručuju: Naši će navijači gledati kako nokautiramo Dinamo

Nakon što je Dinamo pobijedio Rosenborg (2:0) u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka, Norvežani ne očajavaju.

– Osjećam da je moguće okrenuti rezultat. Naravno da je sve ovo vrlo frustrirajuće, ali tako je. Moramo ponijeti pozitivu sa sobom. Što se tiče igre, mi smo u punoj snazi. Nećemo leći i odustati. Znamo da smo kod kuće dobri – kaže napadač Pål André Helland.

Optimističan je i branič Birger Meling:

– Moramo ih napasti na Lerkendalu. Nadam se da ćemo se dobro postrojiti i da će nas navijači gledati kako nokautiramo Dinamo Zagreb.

A zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio je kako će Dinamu osigurati stadion.

– Ono što Dinamo i navijači budu htjeli, mi ćemo napraviti. Ako budu htjeli da to izrežemo i otpeljamo na Jakuševec i napravimo isti stadion tamo na istom mjestu veličine 25 do 30 tisuća ljudi, mi ćemo to napraviti. Ako budu željeli nešto drugo, onda ćemo to napraviti – poručio je Bandić.