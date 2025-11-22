Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
PILOT MLCARENA

Norrisu 'pole position' za VN Las Vegasa, može osigurati naslov prvaka

Formula One: Formula One MSC Cruises United States Grand Prix
Thomas Shea/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.11.2025.
u 08:47

Norris, koji ne može osigurati naslov u Las Vegasu, ima 24 boda prednosti ispred Piastrija i u subotu navečer će pokušati osvojiti treću pobjedu zaredom na uličnoj stazi. Ovo mu je sedmi pole position ove sezone.

Britanac Lando Norris u McLarenu startat će u subotu na Velikoj nagradi Las Vegasa, 22. od 24 utrke sezone Formule 1, s pole positiona nakon što je u petak postavio najbrže vrijeme u kvalifikacijama na stazi Las Vegas Street Circuit.

Vodeći u ukupnom poretku bio je brži od četverostrukog aktualnog svjetskog prvaka Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull) i Španjolca Carlosa Sainza (Williams). Australac Oscar Piastri (McLaren) startat će s petog mjesta.

Norris, koji ne može osigurati naslov u Las Vegasu, ima 24 boda prednosti ispred Piastrija i u subotu navečer će pokušati osvojiti treću pobjedu zaredom na uličnoj stazi. Ovo mu je sedmi pole position ove sezone.

Britanac George Russell (Mercedes), pobjednik prošle sezone u Las Vegasu, ostvario je četvrto najbrže vrijeme. Novozelanđanin Liam Lawson (Racing Bulls) kvalificirao se kao šesti, ispred veterana Španjolca Fernanda Alonsa (Aston Martin) i Francuza Isacka Hadjara (Racing Bulls).
Ključne riječi
Formula 1 Lando Norris

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja