Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
Poslušaj
Prijavi grešku
PROMJENA

Vozači Formule 1 će morati barem dvaput na promjenu guma

Formula One: Formula One MSC Cruises United States Grand Prix
Thomas Shea/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.11.2025.
u 17:34

"Ova mjera smatrana je potrebnom nakon analize guma korištenih u sezoni 2024.", rekao je Pirelli. "Prošle godine, nekoliko guma, posebno prednja lijeva guma, doseglo je maksimalnu razinu istrošenosti“, objasnio je proizvođač.

FIA i Formula 1 uveli su ograničenje od maksimalno 25 krugova bez mijenjanja guma iz sigurnosnih razloga, čega će se momčadi morati pridržavati na pretposljednjoj utrci svjetskog prvenstva 30. studenog, Velikoj nagradi Katra na stazi Lusail.Odluku je službeno objavio talijanski proizvođač guma za F1 Pirelli. U izjavi za javnost napisali su da će na jednom setu guma biti dopušteno maksimalno 25 krugova, jer nakon duge vožnje na stazi Lusail nije bilo zajamčeno da guma neće puknuti pri najvećoj brzini, što bi moglo biti kobno za vozača.

Staza Lusail poznata je po velikim opterećenjima za gume, dijelom zbog visokih temperatura zraka i asfalta. Prije dvije godine trošenje guma bilo je ograničeno na 18 krugova, što je zahtijevalo najmanje tri zaustavljanja u boksu tijekom utrke od 57 krugova. Ove godine vozači će morati mijenjati gume najmanje dva puta.

"Ova mjera smatrana je potrebnom nakon analize guma korištenih u sezoni 2024.", rekao je Pirelli. "Prošle godine, nekoliko guma, posebno prednja lijeva guma, doseglo je maksimalnu razinu istrošenosti“, objasnio je proizvođač.

Velikoj nagradi Katra prethodi Velika nagrada Las Vegasa u Sjedinjenim Državama u nedjelju 23. studenog. Sezona će završiti Velikom nagradom Abu Dhabija 7. prosinca.

Tri utrke prije kraja, Britanac Lando Norris iz McLarena vodi u ukupnom poretku s 390 bodova. Njegov australski kolega Oscar Piastri je na drugom mjestu, 24 boda iza. Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen iz momčadi Red Bull je na trećem mjestu, 49 bodova iza Norrisa.
Ključne riječi
F1 Formula 1

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja