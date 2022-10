No Luka, no party: Real sada vidi koliko mu znači Modrić, kiksali su protiv Osasune

Po prvi puta ove sezone nogometaši madridskog Reala ostali su bez ligaške pobjede, u dvoboju 7. kola La Lige odigrali su u Madridu 1:1 protiv Osasune.

Nakon šest pobjeda u nizu uslijedio je za Real prvi remi te sada na vrhu ljestvice dva velika rivala, Real i Barcelona, imaju po 19 bodova. Osasuni je ovo bio prvi neodlučeni rezultat u sezoni, a ta je momčad na šestom mjestu ljestvice.

Madridska momčad je povela krajem prvog dijela, u 42. minuti je Vinicius Junior pogodio za 1-0. No, odmah na startu drugog dijela Osasuna je poništila prednost domaćina, a strijelac za 1-1 je bio Kike Garcia.

U 78. minuti se činilo kako je došao trenutak odluke. Gostujući igrač David Garcia je isključen, a Karim Benzema je dobio priliku s bijele točke vratiti prednost Realu. No, Benzema je pogodio gredu, a minutu kasnije postigao je francuski napadač pogodak koji je poništen zbog zaleđa. Do kraja je Real silno pritisnuo, ali do pobjedničkog gola nije stigao.

Zbog lakše ozljede Luka Modrić nije bio u sastavu Reala, dok je Ante Budimir za Osasunu u igru ušao u 82. minuti.

Kolo završava utakmicom u ponedjeljak Rayo Vallecana i Elchea.

