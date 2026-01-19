Nitko se nije izvukao u grotlu Arene: Evo tko već čeka Hrvatsku u drugom krugu Eura

Europsko prvenstvo za rukometaše, koje se igra u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj polako se zahuktava. Već nakon uvodna dva kola imamo prve momčadi koje su osigurale plasman u drugi krug natjecanja. U skupini B, koja se igra u danskom Herningu, domaćin je pokazao zašto slovi za jednog od glavnih favorita turnira.

Danska, aktualni svjetski prvak, s dvije je uvjerljive pobjede potvrdila prvo mjesto i prije posljednjeg kola. Posebno impresivna bila je predstava protiv Rumunjske u drugom kolu, gdje su nošeni podrškom prepune dvorane Jyske Bank Boxen slavili s ogromnih 39:24, a devet pogodaka postigao je fenomenalni Mathias Gidsel. U prvom su kolu jednako uvjerljivo nadigrali Sjevernu Makedoniju s 36:24. Na drugom mjestu nalazi se Portugal s tri boda, nakon što su u prvom kolu svladali Rumunjsku, a potom u dramatičnoj utakmici odigrali neriješeno 29:29 sa Sjevernom Makedonijom, u kojoj je briljirao makedonski kapetan Filip Kuzmanovski s čak 15 postignutih golova. Rumunjska je, s druge strane, s dva poraza već ostala bez izgleda za prolaz.

– Prije svega želim čestitati igračima koji su napravili jedno malo čudo, s obzirom na sve ono što se događalo u prvih 15 minuta. Dobro smo pripremili utakmicu s mojim stručnim stožerom i čvrsto smo vjerovali da ih možemo iznenaditi, znajući da je riječ o vrlo teškoj reprezentaciji za igrati i nadigravati se rukometno. U prvih 15 minuta izgubili smo dva lijeva krila koja su imala defenzivne uloge, zatim i najiskusnijeg obrambenog igrača koji je u prošlosti puno dao Makedoniji, pa je bilo jako teško koncipirati novi koncept sa stručnim stožerom. Nastali su potpuni kaos i nervoza kod igrača, ali smo na poluvremenu pokušali dogovoriti neke stvari s novim ljudima na novim pozicijama – rekao je Kiro Lazarov, izbornik Makedonije i dodao:

- Svaka čast igračima na borbi, posebno kapetanu Kuzmanovskom, koji je danas bio pravi lider, i to ne prvi put. Također, svaka čast i stručnom stožeru. Potrošili smo puno energije i puno emocija, takva je ova vrela makedonska krv. Trebamo se osvježiti, odmoriti i pripremiti za dalje. Prva i najvažnija opcija je pobjeda protiv Rumunjske, makar i s pola gola razlike, a ostalo ćemo prilagođavati kako se situacija bude razvijala – zaključio je makedonski izbornik.

Skupina D, čije se utakmice igraju u norveškom Bærumu, donijela je pravu senzaciju i ispisivanje rukometne povijesti. Reprezentacija Farskih Otoka, kojoj je ovo tek drugi nastup na europskim prvenstvima, ostvarila je svoju prvu, povijesnu pobjedu. U drugom kolu deklasirali su Crnu Goru rezultatom 37:24 i tako stigli na korak do plasmana u glavnu rundu, što bi bio podvig ravan čudu. Na čelu skupine je Slovenija koja je također s dvije pobjede osigurala nastavak natjecanja. Slovenci su prvo u golijadi svladali Crnu Goru 41:40, da bi u drugom kolu pokazali nevjerojatan karakter protiv Švicarske. Iako su zaostajali i s devet golova razlike, uspjeli su preokrenuti rezultat i slaviti s 38:35, potvrdivši tako prolaz. Švicarci su u prvom kolu remizirali s Farskim Otocima 28:28, dok Crna Gora nakon dva kola nema nijedan bod i praktički je bez šansi za prolazak dalje.

- To je bio pravi vlak smrti. Unatoč zaostatku, u prvom poluvremenu nije bilo sve loše. Imali smo problema u igri jedan na jedan. Kada loviš zaostatak, teško je; ruka nam se malo zatresla, a njihov vratar Portner bio je barem 50-postotan u prvom poluvremenu. Kad smo već bili otpisani, pokazali smo karakter, kao protiv Crne Gore. Istina je da imamo crne minute i nadam se da će ih ubuduće biti što manje. Sada su pred nama Farski Otoci. Još jedno finale. Ako želimo pomrsiti račune u drugom dijelu, dva boda su nužna. Andraž? Znam koje su njegove kvalitete. Gledam sve njegove utakmice jer mi je brat – zapravo, gledam samo njega. Odigrao je sjajnu utakmicu. U trenucima kada nam nije išlo, povukao je momčad. To je još jedan igrač na kojeg možemo računati na ovom prvenstvu. – rekao je Domen Makuc, igrač Slovenije.

U skupini F, koja se igra u švedskom Kristianstadu, situacija je također prilično jasna. Island i Mađarska pokazali su potpunu dominaciju i s po dvije sigurne pobjede osigurali su svoja mjesta u glavnoj rundi. Island je u drugom kolu bez većih problema svladao Poljsku 31:23, što im je četvrta uzastopna pobjeda na europskim prvenstvima, čime su nastavili sjajan niz. U prvom su kolu bili još uvjerljiviji protiv Italije, koju su pobijedili 39:26. Mađari su također demonstrirali snagu, prvo pobjedom nad Poljskom 29:21, a zatim i protiv Italije rezultatom 32:26, gdje je briljirao mladi Bence Imre s devet pogodaka. Poljska i Italija, koja se na Euro vratila nakon dugih dvadeset i osam godina, ostat će tako bez bodova i nakon drugog kola, pa će njihov međusobni dvoboj u posljednjem kolu odlučivati tek o trećem mjestu u skupini i konačnom poretku.

Ako Hrvatska prođe u drugi krug već se zna da će tamo igrati protiv Slovenije, Mađarske i Islanda, protiv reprezentacija protiv kojih smo igrali i koje smo pobiejdili lani na Svjetskom prvenstvu.