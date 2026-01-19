Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STARI ZNANCI

Nitko se nije izvukao u grotlu Arene: Evo tko već čeka Hrvatsku u drugom krugu Eura

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija
MATHILDA SCHULER/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
19.01.2026.
u 16:16

Prije nego li krenemo raditi računice i kalkulacije o tome što bi nam eventualno moglo trebati za prolaz do polufinala EP-a, treba večeras pobijediti Nizozemsku

Europsko prvenstvo za rukometaše, koje se igra u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj polako se zahuktava. Već nakon uvodna dva kola imamo prve momčadi koje su osigurale plasman u drugi krug natjecanja. U skupini B, koja se igra u danskom Herningu, domaćin je pokazao zašto slovi za jednog od glavnih favorita turnira.

Danska, aktualni svjetski prvak, s dvije je uvjerljive pobjede potvrdila prvo mjesto i prije posljednjeg kola. Posebno impresivna bila je predstava protiv Rumunjske u drugom kolu, gdje su nošeni podrškom prepune dvorane Jyske Bank Boxen slavili s ogromnih 39:24, a devet pogodaka postigao je fenomenalni Mathias Gidsel. U prvom su kolu jednako uvjerljivo nadigrali Sjevernu Makedoniju s 36:24. Na drugom mjestu nalazi se Portugal s tri boda, nakon što su u prvom kolu svladali Rumunjsku, a potom u dramatičnoj utakmici odigrali neriješeno 29:29 sa Sjevernom Makedonijom, u kojoj je briljirao makedonski kapetan Filip Kuzmanovski s čak 15 postignutih golova. Rumunjska je, s druge strane, s dva poraza već ostala bez izgleda za prolaz.

– Prije svega želim čestitati igračima koji su napravili jedno malo čudo, s obzirom na sve ono što se događalo u prvih 15 minuta. Dobro smo pripremili utakmicu s mojim stručnim stožerom i čvrsto smo vjerovali da ih možemo iznenaditi, znajući da je riječ o vrlo teškoj reprezentaciji za igrati i nadigravati se rukometno. U prvih 15 minuta izgubili smo dva lijeva krila koja su imala defenzivne uloge, zatim i najiskusnijeg obrambenog igrača koji je u prošlosti puno dao Makedoniji, pa je bilo jako teško koncipirati novi koncept sa stručnim stožerom. Nastali su potpuni kaos i nervoza kod igrača, ali smo na poluvremenu pokušali dogovoriti neke stvari s novim ljudima na novim pozicijama – rekao je Kiro Lazarov, izbornik Makedonije i dodao:

- Svaka čast igračima na borbi, posebno kapetanu Kuzmanovskom, koji je danas bio pravi lider, i to ne prvi put. Također, svaka čast i stručnom stožeru. Potrošili smo puno energije i puno emocija, takva je ova vrela makedonska krv. Trebamo se osvježiti, odmoriti i pripremiti za dalje. Prva i najvažnija opcija je pobjeda protiv Rumunjske, makar i s pola gola razlike, a ostalo ćemo prilagođavati kako se situacija bude razvijala – zaključio je makedonski izbornik.

Tablice omogućuje Sofascore

Skupina D, čije se utakmice igraju u norveškom Bærumu, donijela je pravu senzaciju i ispisivanje rukometne povijesti. Reprezentacija Farskih Otoka, kojoj je ovo tek drugi nastup na europskim prvenstvima, ostvarila je svoju prvu, povijesnu pobjedu. U drugom kolu deklasirali su Crnu Goru rezultatom 37:24 i tako stigli na korak do plasmana u glavnu rundu, što bi bio podvig ravan čudu. Na čelu skupine je Slovenija koja je također s dvije pobjede osigurala nastavak natjecanja. Slovenci su prvo u golijadi svladali Crnu Goru 41:40, da bi u drugom kolu pokazali nevjerojatan karakter protiv Švicarske. Iako su zaostajali i s devet golova razlike, uspjeli su preokrenuti rezultat i slaviti s 38:35, potvrdivši tako prolaz. Švicarci su u prvom kolu remizirali s Farskim Otocima 28:28, dok Crna Gora nakon dva kola nema nijedan bod i praktički je bez šansi za prolazak dalje.

- To je bio pravi vlak smrti. Unatoč zaostatku, u prvom poluvremenu nije bilo sve loše. Imali smo problema u igri jedan na jedan. Kada loviš zaostatak, teško je; ruka nam se malo zatresla, a njihov vratar Portner bio je barem 50-postotan u prvom poluvremenu. Kad smo već bili otpisani, pokazali smo karakter, kao protiv Crne Gore. Istina je da imamo crne minute i nadam se da će ih ubuduće biti što manje. Sada su pred nama Farski Otoci. Još jedno finale. Ako želimo pomrsiti račune u drugom dijelu, dva boda su nužna. Andraž? Znam koje su njegove kvalitete. Gledam sve njegove utakmice jer mi je brat – zapravo, gledam samo njega. Odigrao je sjajnu utakmicu. U trenucima kada nam nije išlo, povukao je momčad. To je još jedan igrač na kojeg možemo računati na ovom prvenstvu. – rekao je Domen Makuc, igrač Slovenije.

Tablice omogućuje Sofascore

U skupini F, koja se igra u švedskom Kristianstadu, situacija je također prilično jasna. Island i Mađarska pokazali su potpunu dominaciju i s po dvije sigurne pobjede osigurali su svoja mjesta u glavnoj rundi. Island je u drugom kolu bez većih problema svladao Poljsku 31:23, što im je četvrta uzastopna pobjeda na europskim prvenstvima, čime su nastavili sjajan niz. U prvom su kolu bili još uvjerljiviji protiv Italije, koju su pobijedili 39:26. Mađari su također demonstrirali snagu, prvo pobjedom nad Poljskom 29:21, a zatim i protiv Italije rezultatom 32:26, gdje je briljirao mladi Bence Imre s devet pogodaka. Poljska i Italija, koja se na Euro vratila nakon dugih dvadeset i osam godina, ostat će tako bez bodova i nakon drugog kola, pa će njihov međusobni dvoboj u posljednjem kolu odlučivati tek o trećem mjestu u skupini i konačnom poretku.

Tablice omogućuje Sofascore

Ako Hrvatska prođe u drugi krug već se zna da će tamo igrati protiv Slovenije, Mađarske i Islanda, protiv reprezentacija protiv kojih smo igrali i koje smo pobiejdili lani na Svjetskom prvenstvu.
Ključne riječi
rukomet Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!