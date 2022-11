Nitko kao Niko: Kovač stigao do treće pobjede zaredom, pala i Borussia Dortmund

U prvoj utakmici 14. kola Bundeslige nogometaši Wolfsburga su pred svojim navijačima, s 2-0, svladali dortmundsku Borussiju.

Time je momčad koju vodi hrvatski trener Niko Kovač upisala treću ligašku pobjedu u nizu te u sve te tri utakmice Wolfsburg nije primio ni jedan pogodak. Prije Borussije (D) pobjeđivao je Bochum 4-0 i Mainz 3-0 pa se Wolfsburg zbog svega toga popeo na trenutačno osmo mjesto.

Foto: nordphoto GmbH / Teresa Kroeger 08.11.2022, Volkswagen-Arena, Wolfsburg, GER, 1.FBL, Bundesliga, VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund im Bild / picture shows Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg #10) jubelt nach seinem Tor zum 2:0. Jerome Roussillon (VfL Wolfsburg #15) (r) Foto © nordphoto GmbH / Teresa Kroeger DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Photo: nordphoto GmbH / Teresa Kroeger/NORDPHOTO

Domaćin je poveo već u šestoj minuti, a strijelac je bio Nizozemac Van de Ven, dok je pobjeda potvrđena u 91. kada je Nmecha postavio konačnih 2-0. Hrvatski nogometaš Josip Brekalo ni ovaj put nije ulazio u igru za Wolfsburg, dok je Marco Pašalić za goste zaigrao od 80. minute.

Ostale utakmice ovog kola odigrat će se u srijedu, a sastaju se Koeln - Bayer, Leipzig - Freiburg, Union Berlin - Augsburg, Eintracht - Hoffenheim i Schalke - Mainz.

Bundesliga, 14. kolo:

Wolfsburg - Borussia (D) 2-0 (Van de Ven 6, Nmecha 90+1)

Bayern - Werder (20.30 sati)

Bochum - Borussia (M) (20.30 sati)

Stuttgart - Hertha (20.30 sati)

