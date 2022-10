Nova zvijezda njemačkog nogometa zarađuje milijune i ne želi pomoći roditeljima kojima prijeti deložacija

Veliki nogometni talent Youssoufa Moukoko nadolazeća je zvijezda svjetskog nogometa i budući veliki transfer dortmundske Borussije.

17-godišnji nogometaš je već dvije godine član Borussije, zabio je četiri gola uz dvije asistencije, a privukao je i pozornost najvećih klubova poput PSG-a, Liverpoola i madridskog Reala. Ugledni Bild je donio priču o tome kako je Nijemac kamerunskih korijena u velikoj svađi sa svojim roditeljima i ne želi im pomoći u velikoj nevolji.

Naime, imaju obiteljsku kuću u Hamburgu, a do 10. studenog moraju platiti više od milijun eura za kuću, a u suprotnom će biti izbačeni na ulicu. Riječ je o zemljištu s kućom u Hamburgu od 1300 kvadrata vrijednim oko milijun eura. S obzirom na to da već dvije godine ne pričaju, teško je očekivati da će im član crno-žutih pomoći.

Foto: LEON KUEGELER/REUTERS Soccer Football - Bundesliga - Borussia Dortmund v Schalke 04 - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - September 17, 2022 Borussia Dortmund's Youssoufa Moukoko and Felix Passlack celebrate after the match REUTERS/Leon Kuegeler DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Photo: LEON KUEGELER/REUTERS

Moukoko se posvađao s vlastitim ocem zbog agenta kojeg njegova obitelj ne voli i optužuje ga da je pohlepan. Sad su se pojavili novi detalji priče. Naime, Moukokovi roditelji žive samo od njegovog novca i nemaju drugih prihoda.

Moukoko već sada ima milijune na računu, trenutno traži veliku plaću od osam milijuna eura za produljenje ugovora čime bi uz Hummelsa i Cana postao najplaćeniji igrač u svlačionici.

