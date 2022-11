VIDEO Hajdukov izdanak u Njemačkoj zabio majstorski pogodak, najskuplji je igrač lige

U dvoboju 15. kola druge Bundeslige HSV je pobijedio Regensburg 3-1, a u toj pobjedi fantastičnim je potezom pridonijelo i jedno hrvatsko ime.

Foto: EXPA/ Eibner/ Marcel von Fehrn 06.11.2022, Volksparkstadion, Hamburg, GER, 2. FBL, Hamburger SV vs SSV Jahn Regensburg, 15. Runde, im Bild Torjubel Mario Vuskovic (Hamburger SV #44) und Ludovit Reis (Hamburger SV #14) nach Tor zum 1:1 Mario Vuskovic (Hamburger SV #44) // during the German 2. Bundesliga 15th round match between Hamburger SV and SSV Jahn Regensburg at the Volksparkstadion in Hamburg, Germany on 2022/11/06. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Eibner-Pressefoto/ Marcel von Fehrn *****ATTENTION - OUT of GER***** Photo: EXPA/ Eibner/ Marcel von Fehrn/EXPA

Poveli su gosti već u sedmoj minuti golom Kaana Caliskanera, a stvari je u 12. minuti na početak spektakularnim golom vratio mladi hrvatski reprezentativac Mario Vušković u 20. minuti.

Bivšem stoperu Hajduka loptu je na rolicu ostavio Sonny Kittel. Vušković je opalio s 30-ak metara i spektakularno pogodio malu mrežicu.

HSV-ov napadač Robert Glatzel promašio je penal u 49., ali nije to previše koštalo momčad iz Hamburga. Za 2-1 domaćina zabio je u 79. minuti Ganac Ransford-Yeboah Konigsdorffer, a konačan rezultat postavio je u 90. spomenuti Glatzel.

Vušković je ove sezone odigrao 14 utakmica u drugoj njemačkoj ligi uz gol i asistenciju. Prema Transfermarktu vrijedi pet milijuna eura i najskuplji je igrač druge njemačke lige.

Video Vuškovićevog fantastičnog pogotka pogledajte OVDJE.