'Nisam imun na odlazak iz Dinama, a nisam ni zadovoljan sa zadnjom akcijom u kockastom dresu'

Dinamo je u dramatičnoj utakmici koja je završila jedanaestercima izbacio Cluj u drugom pretkolu Lige prvaka, u domaćem prvenstvu nanizao je četiri pobjede, u njima je slavio i u dva derbija, protiv Osijeka i sad protiv Hajduka. No, u svim tim utakmicama ove nove sezone vratar plavih Dominik Livaković bio je jako zaposlen, a svoj je posao obavio sjajno. Takav je bio i u reprezentaciji, sve je to nastavio u poljudskom derbiju i 2:1 pobjedi nad Hajdukom. Sve je to važno prije utakmice s Ferencvarosem u srijedu u Budimpešti.

Koliko vam uoči utakmice u Mađarskoj znači odlična igra i pobjeda u Splitu?

– Dobili smo najviše na samopouzdanju. Ne može jedna utakmica biti mjerilo za kvalitetu i formu, ali saznanje da smo u svakoj utakmici sve bolji dobro je došlo uoči odlaska u Budimpeštu gdje nas čeka težak posao – rekao je Dominik Livaković.

Dinamo je startao u novo prvenstvo s četiri pobjede, no imali ste jako puno posla na vratima, je li to zabrinjavajuće prije europskih ispita?

– Imao sam posla, ali u HNL-u primili smo samo dva gola, ovaj na Poljudu i od Osijeka. Ne smatram da u našoj igri ima nešto zbog čega se moramo posebno brinuti. Bitno je da igrački rastemo iz utakmice u utakmicu.

Video - Slavlje igrača Dinama u Cluju

Dojam je da plavi imaju problema u tzv. defenzivnom prekidu, često su suparnici baš na taj način dolazili u prilike, Hajduk je tako i postigao pogodak. U čemu je problem pri tom defenzivnom prekidu?

– Mislim da nema nekog velikog problema. Pri prekidu je jedino bitna koncentracija jer to traje 10 sekundi i treba biti maksimalno pažljiv jer vas inače uvijek kazne lopta i suparnik.

Možete li vi bolje pri tim prekidima rasporediti suigrače, vidimo da ste često time nezadovoljni?

– To možda tako izgleda jer je to moj stil. Nema problema podviknem li na suigrače ako vidim da nešto nije u redu. Uostalom, ja iz svoje perspektive vratara imam možda i najbolji pregled igre i od mene se očekuje da ih rasporedim uočim li neke nepravilnosti.

Očekujete li puno posla i u utakmici s Ferencvarosem?

– Nadam se da neće biti puno posla, ali ako ga i bude, spreman sam. Ferencvaros je ozbiljna momčad, vjerojatno bolja nego lani i zaslužuje sav naš respekt, ali smatram da se ne trebamo bojati nikoga. Igramo svoju igru i neka protivnik misli o nama.

Je li se Dinamo igrom puno promijenio od onih 4:0 prije godinu dana, što je bolje, a što lošije u igri plavih?

– Teško je to tako analizirati. U godinu dana igrali smo i puno bolje protiv jačih protivnika, ali ponekad i slabije. Činjenica je da nema Olma i More koji su bili dio naših lanjskih uspjeha, ali došla su neka nova imena koja su se dokazala kvalitetom – priča Livaković.

Hoće li se himna Lige prvaka ove jeseni ponovno čuti u Maksimiru?

– Odgovorit ću na sljedeći način: moji suigrači i ja učinit ćemo sve da to bude tako.

Igrači Dinama su na cijeni, postoji li opasnost da Dinamo uskoro ostane i bez vas, kakvi su vam planovi?

– I sami znate da je nogomet nepredvidiv i da je sve moguće. Činjenica je da ima zainteresiranih klubova i da nisam imun na zov inozemstva, ali sve će se raditi u dogovoru s Dinamom i da svi budu zadovoljni.

Je li vam bilo teško nakon dvije utakmice reprezentacije, bili ste naš najbolji igrač, a primili ste osam pogodaka?

– Jedan od razloga uspjeha reprezentacije jest činjenica da svako od nas stavi momčad ispred nekih individualnosti. I zato ne mogu biti zadovoljan dobrim kritikama u medijima i od navijača kada je reprezentacija izgubila dvije utakmice i primila osam golova. To je dobra lekcija za budućnost.

Nervira li vas testiranje na koronu, neprestano na njih idete? Je li vam to neugodno, strahujete li prije svakog testa?

– Više se ne nerviram jer sam već stekao rutinu na tim pregledima. Na početku mi je bilo malo neobično, pogotovo čekanje rezultata. Sada to prihvaćam kao dio pripreme za utakmicu – zaključio je Dominik Livaković.