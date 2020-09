Dinamovi navijači imaju zašto biti sretni, Zoran Mamić je s njim napravio sjajan posao

Oko Dinama je pred novu sezonu bilo puno skepse, valja priznati da smo i sami imali puno upitnika oko tog novog Dinama nakon svih turbulencija koje je prošao kad je nastupila koronastanka. Smjene trenera, loše igre, pa i upitan početak nove sezone.

Velika je, 6:0, bila pobjeda nad Lokomotivom, hit momčadi prošlog prvenstva, no to sad nisu bili isti lokosi, desetkovani su u odnosu na prošlu sezonu, plavi nisu nakon toga bili uvjerljivi ni protiv Istre, pa ni protiv Osijeka iako su slavili uvjerljivo.

No nakon subotnje 2:1 pobjede nad Hajdukom, a najprije zbog jako dobre igre Dinama, vraćaju se optimistični pogledi na ono što je pred plavima, na obranu naslova prvaka, napad na povratak kupa, ali i pokušaj ulaska u skupinu Lige prvaka.

Nije samo desetka na leđima

U Splitu, na Poljudu, vidjeli smo 70 minuta goropadnog Dinama, koji je držao i posjed lopte, koji je opasno napadao i samo zbog slabije realizacije i dobrih obrana suparničkog vratara nisu rezultatski deklasirali Splićane.

Dinamo je pobjedu odnio igrom u veznom redu i po bokovima. Odlično su Ademi, Jakić i Majer sve radili u sredini, po bokovima probijali i opasno prijetili, pa i zabijali Kastrati i Oršić, opasan je bio i u špici Bruno Petković koji je nekoliko puta sjajno asistirao i šteta što i te prilike nisu pretočene u pogotke, plavi su zaslužili znatno uvjerljiviju pobjedu.

Sve je oduševio Lovro Majer, dečko ove sezone dobiva pravu priliku, u kontinuitetu. Od pet utakmica ove sezone on je igrao u svih pet, od toga je u četiri bio u startnoj postavi i čini se da je dobio sigurnost koja bi mogla samo rasti.

Upravo takav Majer čekao se u Dinamu, no jednostavno dosad nije imao previše sreće. Po dolasku iz Lokomotive prije dvije godine za 2,5 milijuna eura krenulo je loše, brzo se ozlijedio.

Nakon oporavka se vraćao, tražio, ali nije imao ni preveliku minutažu što možda i ne čudi jer doista nije davao ni dio onoga što je radio u lokosima. A svi su znali da je riječ o nogometnom biseru i ako je Zoran Mamić nešto sjajno napravio, onda je to dizanje Majera. Postavio ga je na njegovu idealnu poziciju, već protiv svoje Lokomotive bio je sjajan, s dva pogotka i asistencijom.

– Lovro je odlično trenirao u ovom periodu, radio je puno na sebi, vjerujem da će to što pokazuje na treningu početi pokazivati i u kontinuitetu na utakmicama – kazao je nakon te utakmice Zoran Mamić o svom veznjaku koji je nakon te sjajne partije bio skroman, takav je ostao i nakon Poljuda:

– Dojmovi su odlični. Ovo mi je bila prva utakmica na Poljudu u dresu Dinama i završila je upravo onako kako sam se nadao. Mislim da smo bili bolja momčad i da je rezultatski to trebala biti izraženija pobjeda, ali tri boda su najbitnija. Žao mi je zbog moje šanse, ali najvažnije je da to nije imalo utjecaja na rezultat – rekao je Majer.

Ovakva Majerova izdanja mogu veseliti i Mamića, ali i navijače Dinama koji sad imaju pravu desetku, ne samo po broju na svojim leđima, imaju pravog plavog ‘cenera’, dečka iz centra Zagreba koji bi plave kibice mogao uveseljavati svojim igrama, o kojem su brojni stručnjaci rekli – on vidi ono što mi ne vidimo, to vidimo tek kad on odigra taj pas.

– Općenito sam zadovoljan svojom igrom. Od početka sezone se dižem u formi i uživam u svakoj minuti provedenoj na travnjaku. U Budimpešti je ključ da budemo Dinamo. Da igramo svoju igru i na taj način ostvarimo plasman u play-off. Bilo bi lijepo ponovno slušati himnu Lige prvaka u Maksimiru.

Realizacija i defenziva

No, nije samo Majer zalog za optimizam, Dinamo je ofenzivno odigrao sjajno na Poljudu, Mamić je pogodio s Jakićem na zadnjem veznom, zajedno s Ademijem i Majerom bili su plavi dominantni u sredini, pomagao im je svojim vraćanjem i Petković.

Jedino je malo ‘škripala’ realizacija. I plavi će, već u srijedu u Budimpešti kod Ferencvárosa morati malo bolje posložiti u defenzivi, opet su imali problema u defenzivnom prekidu, nekoliko puta je Hajduk tako zaprijetio, jednom je spasio odlični Livaković, tako im je Hajduk i zabio pogodak.

Da ne zaboravimo i Hajduk, u startu utakmice bio je dosta dobar, ali onda je na vidjelo došla kvaliteta Dinama i bijeli se nisu mogli nositi s razigranim igračima plavih. Nakon dugo vremena, a zaista se ne sjećamo kada se to zadnji put dogodilo, trener Hajduka Hari Vukas iskreno je rekao:

– Dinamo je jednostavno bio bolji.

Dosad su nakon poraza stizale samo riječi – pokralo nas, nismo imali sreće. Ovo je dobar početak, kad trener prepozna u čemu je stvar, onda ima i šanse nešto napraviti. Samo, ako ga zbog te iskrenosti “dolje” ne razapnu.