Nikako da mu krene: Dominik Livaković ne brani ni u novom klubu, još nije dobio ni minutu...

Dominik Livaković (30), jedan od najzaslužnijih za hrvatsku broncu u Kataru, početkom rujna stigao je na posudbu u španjolsku Gironu s jasnim ciljem – braniti. No, umjesto povratka u natjecateljski ritam, dočekala ga je uloga promatrača. Iako je njegov novi klub u prvih sedam kola La Lige osvojio samo tri boda i nalazi se na pretposljednjem, 19. mjestu ljestvice uz poraznu gol-razliku od -13, trener Míchel i dalje slijepo vjeruje Argentincu Paulu Gazzanigi. Gazzaniga je u tih sedam utakmica primio čak 16 golova, no ni to nije bilo dovoljno da se Livakoviću otvori prilika. Hrvatski reprezentativac je sve utakmice, uključujući i remi s Espanyolom u petak, odgledao s klupe za pričuve, a njegova situacija iz tjedna u tjedan postaje sve bizarnija.

A početak je obećavao. Na predstavljanju u Gironi, Livaković je zračio optimizmom i ambicijom. "Kad se ukazala prilika doći u Gironu, nisam oklijevao. Klub mi se činio vrlo zanimljivim i došao sam biti najbolji vratar što mogu biti", izjavio je tada, otkrivši kako je ključan savjet dobio od kapetana reprezentacije i velikog prijatelja. "Puno sam razgovarao s Lukom Modrićem. Preporučio mi je da potpišem za Gironu i govorio mi je sve najbolje o treneru Míchelu." Ironično, upravo taj trener, kojeg je Modrić hvalio kao "zahtjevnog i pedantnog taktičara", za sada ne vidi hrvatskog vratara u svojim planovima, unatoč potopu momčadi.

Odlazak iz turskog Fenerbahčea bio je iznuđen potez. Nakon što je u ljeto 2023. stigao iz Dinama uz odštetu od 6,6 milijuna eura, Livaković je brzo postao miljenik navijača i nezamjenjiv na golu. Sve se promijenilo početkom godine kada je zbog ozljede bedrenog mišića propustio desetak utakmica. Trener José Mourinho nakon toga je priliku dao mlađem Irfanu Canu Eğribayatu, a čak i nakon oporavka, Livaković se nije vratio na mjesto prvog vratara. Kap koja je prelila čašu bio je dolazak Edersona iz Manchester Cityja, čime je postalo jasno da za Hrvata više nema mjesta. Otvoreno je zatražio odlazak kako bi pronašao sredinu u kojoj će igrati, no čini se da je odabirom Girone napravio korak unatrag.

Cijela situacija postaje alarmantna kada se u obzir uzme reprezentativni kontekst. Idućeg ljeta igra se Svjetsko prvenstvo, a pozicija prvog vratara Hrvatske više nije zacementirana. Teško je očekivati da će Zlatko Dalić dati povjerenje vrataru bez klupske minutaže, pogotovo jer konkurencija ne spava. Dominik Kotarski brani u sjajnoj formi u Kopenhagenu i mnogi ga već vide kao legitimnog kandidata za "jedinicu".