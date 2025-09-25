Naši Portali
ZAGREB - BARCELONA 25:32

Nije bilo senzacije u Areni: Barcelona protutnjala Zagrebom, hrvatski prvak bez prave šanse

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 3. kolo, RK Zagreb - FC Barca
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
25.09.2025.
u 20:17

Rukometaši Zagreba u 3. su kolu skupine B Lige prvaka pretrpjeli i treći poraz izgubivši u zagrebačkoj Areni od Barcelone sa 25-32

Filip Glavaš je s pet golova bio najefikasniji kod Zagreba, dok su Dika Mem, Blaž Janc i Aleix Gomez postigli šest pogodaka za Barcelonu, a Emil Nielsen je sakupio 15 obrana.

Od samog početka dvoboja Barcelona je dala do znanja kako neće dopustiti iznenađenje. Gosti su sredinom prvog poluvremena poveli sa 9-5, u 20. minuti je bilo već 13-7 za Barcelonu te je i tada bilo jasno kako je samo pitanje s kolikom razlikom će na kraju slaviti. Zagreb se dobrim razdobljem krajem prvog i početkom drugog poluvremena primaknuo na 16-19 u 36. minuti, u 40. minuti bilo je još podnošljivih 16-20, ali onda je uslijedio veliki pad u igri hrvatskog prvaka pa je Barcelona odjurila na 10 golova prednosti (29-19) u 49. minuti. Do kraja susreta Zagreb je ipak uspio ublažiti poraz.

Zagreb je nakon tri odigrana kola u skupini zalijepljen za dno ljestvice bez bodova, dok Barcelona ima četiri boda. Sljedeći nastup u Ligi prvaka Zagreb će imati za dva tjedna kada gostuje kod Paris SG-a.

