Niče najmoderniji stadion u Hrvatskoj, a utakmice će se gledati iz sauna i jaccuzija

Na prvu zvučalo je kao utopija, skeptici su se podsmjehivali, politika se prepucavala, birokracija zamalo ugrozila priljev stranog novca, a nakon svega, obrisi novog stadiona i nogometnog kampa u Osijeku, na donedavno šikarom prekrivenom dijelu Pampasa, danas se jasno naziru. Bit će dovršen do kraja 2020. Prvi je to veliki stadion koji se u Hrvatskoj gradi još od 1979. i otvorenja splitskog Poljuda. Po mnogo čemu jedinstveni stadion zaintrigirao je javnost – bit će potpuno natkriven, a utakmice će se moći gledati i iz jaccuzija.

– Stadion i nogometni kamp u Osijeku bit će nešto dosad neviđeno, ne samo u Hrvatskoj nego i puno šire – kaže Ivan Meštrović, suvlasnik i predsjednik NK Osijeka.

Klub koji se doslovce borio za financijski opstanak i ostanak u Prvoj ligi, poduzetnik Ivan Meštrović preuzeo je u veljači 2016., zajedno s mađarskim poslovnim partnerom Lőrincom Mészárosom, milijarderom i bliskim prijateljem premijera Viktora Orbana. Sam Meštrović u to doba nije tako često svraćao u rodni Osijek, a živio je na relaciji Budimpešta – Dubai. Akcija “Pokrenimo grad” ubrzo je vratila Osječane na tribine, i to ne samo vatrenu Kohortu nego i roditelje s malom djecom. Klub iz Gradskog vrta od tada je pri vrhu ljestvice...

Vrhunac tog poslovnog pothvata gradnja je stadiona i nogometnog kampa “Pampas 2020.”. Investitor je udruga građana Škola nogometa NK Osijek, u kojoj su Meštrović i njegovi, kako kaže, srednjoškolski prijatelji, suradnici iz kluba.

– Kao koautor idejnog rješenja stadiona, od početka sam projektantima govorio kako želim da stadion djeluje veći i skuplji nego što će zapravo biti. Dio inspiracije dobio sam obilazeći svjetske stadione, posebice one građene za Euro 2016. u Francuskoj, gdje me se najviše dojmio stadion u Bordeauxu, autorsko djelo kultnog arhitektonskog ureda Herzog & De Meuron. Naš stadion na Pampasu je po mnogočemu jedinstven. Prvo i meni najvažnije, autorski i izvedbeno on je sto posto djelo Osječana. Drugo, prvi je stadion u Hrvatskoj, uzimajući u obzir i državne zajednice koje su joj prethodile, koji je potpuno natkriven. Treće, stadion je generator razvoja nove gradske četvrti – sportskog tematskog parka, prostor kojeg do njegove gradnje građanima Osijeka fizički nije bio dostupan. Uzevši sve to u obzir, stadion je više od stadiona. On je spomenik osječke moći i volje – rezimira naš sugovornik.

Stadion će primati 13.000 gledatelja, u tri kategorije komercijalnih ulaznica: skybox, VIP, standard i standard+.

– Standard+, koji će također imati premijeru na novom stadionu Pampas, sjedalice su po primjeru avioprijevoznika, gdje se unazad nekoliko godina pojavila kategorija premium economy. U našem slučaju, to će biti prva dva reda istočne i zapadne tribine, gdje će sjedalice, u odnosu na standardne, biti komfornije, s većim proredom, tapecirane... – opisuje Meštrović.

Obrisi stadiona vidljivi

Jedinstvena na novom stadionu bit će i šetnica iznad zadnjih redova sjedalica, tzv. Sky Promenade ispod krova stadiona, širine desetak metara. Na nju će se moći tijekom utakmice popeti sa svog mjesta, stati i dočekati okrepu, kolica s hranom i pićem. Tijekom čekanja, pogled na sportsko borilište ni jednog trenutka neće biti prekinut, za razliku od konvencionalnih stadiona gdje se po okrepu mora izići pod tribinu.

“Nebeska promenada” služit će za druženje i, po Meštrovićevu mišljenju, bit će omiljeno mjesto mnogima za uživanje u danu uz NK Osijek.

Po svom vanjskom obodu, stadion će također biti zaštićen 10-metarskom natkrivenom šetnicom, imat će trgovačko-ugostiteljske sadržaje, u kojima će posjetitelji moći kratiti vrijeme prije utakmice ili se opuštati u dane bez utakmica.

Stadion će biti “cash-free”, odnosno svaki će kupac ulaznice dobiti elektroničku karticu koju će napuniti kunama i njome beskontaktno plaćati na stadionu.

– Predviđamo i popuste od 50-ak posto na svu potrošnju na stadionu za sve koji dođu dva sata prije službenog sučeva zvižduka za početak utakmice – otkriva Meštrović.

Restoran s 400-tinjak mjesta bit će otvoren za javnost, a na jelovniku će svakodnevno biti specijaliteti talijanske kuhinje, laki sportski obroci od najkvalitetnijih namirnica koje će spravljati talijanski kuhari.

– Kao i svemu, i tom restoranskom dijelu prilazimo s najvećom mogućom pažnjom na detalje – dodaje Meštrović.

Gradnja kompleksa na Pampasu podijeljena je u tri etape – priprema terena, zemljani radovi i temeljenje tla, zatim gradnja betonske i čelične konstrukcije i na kraju opremanje i instalaterski radovi.

– Završili smo prvu fazu. Nasipali smo stotine tisuća kubnih metara materijala kako bismo uzdigli teren na željenu visinsku kotu te u njega ugradili 12-ak kilometara betonskih pilota, temelje stadiona. Umjesto močvarne šume i šikare, danas je ondje uređeni plato od 15 hektara, prosječno 1,5 metar višli od početnog stanja, a kroz trake i roštilj temeljnog betona koji povezuje pilote, jasno su vidljivi obrisi budućeg stadiona – ponosno govori predsjednik NK Osijeka.

Najviše su u javnosti odjeknuli sauna i jaccuzi, iz kojih će pucati pogled na nogometni teren. Dok su jedni to nazivali revolucijom, drugi smatraju da je to, uvjetno rečeno, pretjerano.

– Ne postoji noviji stadion koji nema saune ili hidromasažne kade. Moja je ideja da taj sastavni dio klupskih tehničkih prostorija otvorimo i za javnost. Zašto bi zjapili prazni za vrijeme utakmica, kada igrači za njima nemaju potrebe. I tako sam došao do toga da napravimo tzv. spa lounge koji će se moći iznajmljivati za vrijeme utakmica. Time ne samo da ćemo dobiti komfor i ponudu kakvom se ne može podičiti ni jedan stadion u Europi, već ćemo dobiti i neviđeni medijski prostor za naš stadion. A sve o istom trošku: jer bismo te saune i hidromasažne kade ionako napravili, samo što neće biti u nekom podrumu, već iza stakla na vrhu tribine – objašnjava.

Donacija iz Mađarske

Dio novca za novi stadion i kamp dala je i vlada mađarskog premijera Viktora Orbana. Pita li se Meštrovića za točnu vrijednost cijele investicije te koliki je udio mađarskog novca, ne može odgovoriti točnim brojkama.

– Vjerovali ili ne, mi još točno ne znamo kolika je vrijednost stadiona i kampa jer to dvoje ne možemo razgraničiti. Mislim da se radi, neto, o 40-ak milijuna eura. Tražimo modele kako bi nam porezno opterećenje bilo manje jer doista ostavlja gorak okus u ustima da od novca koji 99 posto dolazi izvana kao donacija hrvatskom klubu i gradu, mi zapravo ostajemo bez četvrtine u ime poreznih davanja. Prilično obeshrabrujuće, ali borili smo se i s težim situacijama. Udio mađarske vlade nije definiran, ovisi i o našoj sposobnosti prijave za novac iz fondova koji svake godine imaju programe subvencioniranja gradnje sportske infrastrukture izvan domicilnih granica. Dosad smo svake godinu dobivali oko tri milijuna eura. Nadam se da ćemo tako i nastaviti.

Gradnja novog stadiona stranim novcem nije, pak, uvijek nailazila na odobravanje u lokalnoj javnosti. Meštrović je uvjeravao ljude u Gradskom vijeću Osijeka da nije riječ o “uzurpaciji hrvatskog teritorija”, kako su neki govorili.

– Takve istupe smatram zlonamjernima, bezobraznima i neukima. Nažalost, na kraju završe bez isprike – napominje.

S druge strane, korist koju ima hrvatska države od projekta financiranog stranim novcem nije mala.

– Hajdemo redom: 25 posto PDV-a na cijelu investiciju iznosi približno 10 milijuna eura, pa svi porezi i ostali nameti za stotine radnika koji rade na gradilištu stadiona i kampa, posebne takse na desetke tisuća litara goriva koje će potrošiti radni strojevi... Da ne nabrajam dalje, pitajte me kakvu će korist i pomoć NK Osijek, stadion Pampas i grad Osijek pri gradnji najmodernijeg i najljepšeg nogometnog stadiona u Hrvatskoj – a Hrvatska je u svijetu najprepoznatljivija upravo po nogometu – imati od države. Nikakvu! Ostaje mi samo da citiram J.F.K.-a: “Ne pitajte što vaša zemlja može učiniti za vas, pitajte što vi možete učiniti za svoju zemlju!” – naglašava Meštrović.

Projektant je tog kompleksa osječka tvrtka Sirah projekt. Izvođač je također domaći, Eurokamen. Domaća operativa nije slučajnost.

– Ništa u životu nije slučajno. To je nastavak moje ideje da “Osijek navija za Osijek”. Pa sam tako i ja navijao za to odnosno utjecao na to da stadion projektiraju i grade i u konačnici u njemu i uživaju Osječani. To je moj najveći uspjeh. Pri tome dokazujemo svima da u Osijeku itekako postoji dovoljno mozgova i ruku da se napravi nešto što ostali u Hrvatskoj, nažalost, ne mogu – novi nogometni stadion.

Ivan Meštrović i njegov mađarski partner Lorinz Meszaros podigli su na noge NK Osijek, a još otplaćuju stare klupske dugove. Koliko su novca uložili u tri godine?

– Sljedeće pitanje, molim... Šalu na stranu, više od 300 milijuna kuna. Izvana. Bez ičega zauzvrat. Oporezivano u Hrvatskoj. Znate što je paradoks: kada su u Osijek dolazile strane multinacionalke, danas doduše rjeđe, poput Benettona, svima su bila puna usta investicija i kako je to dobro. Što je dobro?! Da netko dođe u utrci za superprofitom jer je radna snaga kod nas potplaćena a ekološke su norme niže od zapadnoeuropskih? Mi smo pljeskali tvrtkama koje su nas došle iscrpljivati za svoje profite, a ovo što se događa sa stadionom i kampom je upravo suprotno: mi imamo donacije stranih tvrtki i vlada za nešto od čega oni neće imati ni centa profita, sve će to ostati nama i generacijama poslije nas na uživanje. Uštipnite me, mislim da sanjam...

Velika je većina tog novca, dakle, stigla iz susjednih zemalja.

– Nažalost. Osim od šačice domaćih sponzora plus jedan milijun eura koje nam je obećao predsjednik HNS-a Davor Šuker.

Kad se osvrne, ponovno bi se prihvatio pustolovine zvane spašavanje NK Osijeka. Više je puta javno isticao da ga u tom pothvatu vode emocije, a ne poslovni interes.

– Apsolutno! Jer sam uspio u svom naumu, ne mislite li tako?

I Lőrinc Mészáros se po pitanju NK Osijeka, kaže, vodi njegovim tragom.

– Nema odstupanja. Tako da bi me pratio opet, ako bih ja opet prihvatio sve to. A bih – poručuje.

Marina na Siciliji

Često ističe kako mu je važna samoodrživot kluba, a u konačnici i stadiona. Mnogi su, pak, sumnjičavi oko pitanja hoće li to biti moguće u Slavoniji.

– Da ste me pitali prije četiri godine hoće li u Osijeku niknuti stadion, najmoderniji i najljepši u Hrvatskoj, koji će dizajnirati, projektirati, sagraditi i koristiti isključivo Osječani, i gdje će igrati profesionalni nogometni klub u kojem je trener bio i bit će Osječanin, iza kojeg je stručni stožer sastavljen od Osječana i čije zamisli prati nogometna momčad na terenu u čijem sastavu prevladavaju Osječani – ja bih rekao “da”, a vi biste me nazvali utopistom, sanjarom ili nekom težom kvalifikacijom. Sada, ako vam kažem da mi je osnovni zadatak napraviti stadion samoodrživim, ispred rezultata prve momčadi, ispred količine sponzorskih ugovora, ispred prodaje i kupnje igrača – slobodno me nazovite zanesenjakom, ali imponirat će mi vaše činjenično razuvjeravanje za koju godinu kroz isporučen projekt stadionske samoodrživosti. To je trenutačno moja glavna misija u NK Osijeku. Uvijek nekoliko godina unaprijed... – samouvjeren je Meštrović.

Nedavno je postao i vlasnik kultne marine Sarda u Porto Cervu na Sardiniji. Kako je poslovno i sportski vezan za Italiju, njegovi pravni zastupnici, koji u Italiji zastupaju i katarske poslovne interese, došli su mu s idejom da kupi jednu staru tvrtku koju Katarani žele izvaditi iz svog portfelja.

– Katarska je vlada preko svoga Qatar Investment Authorityja vlasnik holdinga Costa Smeralda, jedinstvenog dragulja na Mediteranu, čija je perjanica Porto Cervo, “brainchild” Age Khana, najluksuznija marina i ljetovalište na Mediteranu, stvoreno ni iz čega na sjeveroistočnoj obali Sardinije. Kako sam na brodu više mjeseci godišnje, “zalijepio” sam se za taj projekt. Kao i nogomet, on je dobra baza za tzv. networking, i to na najvišem svjetskom nivou. Jako se radujem tom projektu, mogućnosti su neslućene, ali on ne može otupiti moju oštricu potrebnu za projekte vezane uz Osijek – zaključio je Meštrović.

Tko je Lőrinc Mészáros?

Mađarski političar i milijarder Lőrinc Mészáros poslovni je uspon započeo kao građevinski poduzetnik, no na tome se nije ograničio – bavio se, kako se navodi, i poljoprivredom, medijskim biznisom, hotelijerstvom... Rodom je iz Felcsuta, malog mjesta pokraj Budimpešte iz kojega je i Viktor Orbán. Postao je 2010. i načelnikom toga bogatog mjesta. Bivši nogometaš Orbán osnovao je 2007. Akademiju Ferenc Puskas, školu nogometa i nogometni klub u svom rodnom Felcsutu, a njezino je vođenje povjerio upravo Mészárosu. Puskasova akademija od svog je početka razvila prijateljski odnos sa Školom nogometa NK Osijek, pa je Mészáros i prije Meštrovićeva poziva na preuzimanje kluba bio upućen u rad u osječkog prvoligašs. Sam Meštrović za svog će poslovnog partnera reći da je najveći nogometni mecena u Mađarskoj te da je sagradio najljepši stadion i kamp u ovom dijelu svijeta – Pancho Arenu u Felcsutu. U suvlasničku strukturu NK Osijeka njih dvojica upisala su se, podsjetimo, u veljači 2016. i započela tada ciklus velikih investicija.

Magazin Forbes smjestio je proljetos tog 53-godišnjeg mađarskog milijardera na 2057. mjesto liste najbogatijih na svijetu, a njegovu je imovinu procijenio na milijardu dolara. Jedan je od najimućnijih Mađara.

Mészáros je, pak, i kontroverzna osoba u Mađarskoj, a njegov nagli poslovni uzlet oponenti su pripisivali upravo vezama s Orbánom, optužujući premijera da svom prijatelju iz djetinjstva, odnosno njegovim kompanijama, dodjeljuje poslove. Kako se pisalo, rast tvrtke Mészáros ET Mészáros iznosio je gotovo tisuću posto u samo četiri godine, baš u razdoblju nakon 2010. i Orbánova dolaska na vlast, a 2014. ta je kompanija zaključila s više od 33 milijuna eura prihoda.