Hajduk ne dopušta intervjue igrača, Dinamo ne pušta trenera pred medije

U subotu će veliki derbi odigrati Dinamo i Hajduk u Maksimiru. I dok javnost željno očekuje tu utakmici koja može usmjeriti nastavak prvenstva, odvesti Dinamo na velika četiri boda prednosti ili vratiti Hajduk na prvo mjesto, ta ista javnost ne može baš čuti što misle vjerojatni akteri tih sudara. Doduše, s malo drukčijim odnosom prema medijima, odnosno javnosti, jer mediji su samo posrednik.

Tražiti intervju s igračem Hajduka je nemoguća misija, bijeli su očito u kavezu, valjda da netko od njih ne bi rekao što misli iako je to jako teško očekivati. No, zato je trener Hajduka na dispoziciji prije utakmica, može ga se propitati o tome što misli, kako priprema momčad, što očekuje, kakav mu je suparnik...

Turci tvrde da Livaković u siječnju napušta Španjolsku: Nikad bliže povratku u Dinamo Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Dinamu imaju drukčiju taktiku, jako cijenimo to što imamo mogućnost razgovarati s igračima, tu je Dinamo prilično otvoren iako ima igrača koji su očito dobili privilegiju da ne moraju davati intervjue. Ali, imaju drulčiji pristup kad je o treneru riječ. Eto, u petak će trener Garcija odgovarati ne pitanja koja zanimaju javnost, ali to neće učiniti i trener Dinama Kovačević. Strateg plavih će svoje misli poslati putom video zapisa, odgovarati na pitanja klupskog zaposlenika.

Tako uoči derbija dva navodno narodska kluba imamo činjenicu da sve to narodsko ne vraćaju svom narodu, svojim navijačima. Igrači Hajduka daju izjave nositelju TV prava, trener Dinama isto tako. Mi možemo živjeti i bez njihovih riječi, ali je li to u redu prema njihovim navijačima, njihovim članovima u koje se kunu?