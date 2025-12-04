BBB će uvijek biti zahvalni legendi Hajduka. Spašen je jedan mladi život!

Ovo je zgoda o kojoj se nikada ne možete umoriti prepričavajući je, crtica o elementarnom ljudskom nagonu za dobrim djelom, za pomoći u nevolji – po bilo koju cijenu. Na žalost, njezin junak više nije među nama, ali njegov herojski čin nikada neće biti zaboravljen.

Na cesti koja vodi od Postira do Supetra na otoku Braču na zidu autobusnoga stajališta oslikan je mural s likom jednoga od najomiljenijih Hajdukovih nogometaša svih vremena. 'Ivica Hlevnjak Bukle 1944.-2015.', stoji na zidu uz njegov portret, a ispisana je i Buklina rečenica kojom si je trasirao put u Hajdukovu antologiju: 'Emocije su zajebane...'. Tim je upečatljivim riječima, na rubu suza, govorio Bukle o svome Hajduku u dokumentarcu Glava u balunu.

Bakljada na sprovodu Sanjina Španovića Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Veseljak i emotivac, ikona Splita i Hajduka Ivica Hlevnjak Bukle bio je junak brojnih Hajdukovih avantura, pobjeda i poraza, znamenitih derbija, malih i velikih utakmica, no jedan derbi – u kojemu Bukle 'nastupio' već duboko u svojoj sedamdesetoj godini – imao je zahvaljujući njegovoj odlučnosti i prisebnosti – toliko sretan kraj da je odjeknuo cijelom Hrvatskom.

Te večeri 22. ožujka 2014. godine Ivica Hlevnjak Bukle na splitskome je asfaltu, netom nakon burnoga derbija Hrvatske lige Hajduk – Dinamo 0:2 (strijelci Čop i Halilović), spasio jedan mladi život. Slobodna Dalmacija objavila je sljedeći dan tekst pod naslovom 'Hlevnjak spasio navijača Dinama: Boja' san se da će od momka napravit invalida'.

Ovo je izvorna verzija teksta:

'Ivo Bego i Zdravko Mamić bili su zaduženi za glavni 'meč' večeri. No, zanimljivu je priču nakon utakmice imala još jedna Hajdukova legenda. Ivica Hlevnjak Bukle našao se ni kriv ni dužan u jednom uličnom okršaju. Dogodilo se to kraj 'limenke', tamo na raskrižju iznad jugoistoka Poljuda, gdje završava Ulica Hrvatske mornarice, a počinje Sedam Kaštela.

Skupina golobradih mladića je, naime, udarala po jednom, činilo se, navijaču Dinama. No, nije se to dalo zaključiti odmah, u onom trenutku kada je Bukle naišao na incident vidio je samo da jednoga mlati njih nekoliko. Prema jednoj verziji, njih petnaestak, prema drugoj četiri-pet.

- Iša sam ih upozorit da ne naprave gluposti sebi i malome. Možda je on šta i bija kriv, ali ne možeš ga ubit. Išli su na njega i nogama. Boja' san se da će od momka napravit invalida. Da će se možda dogodit i ono najgore. A onda ni'ko neće imati koristi, ni taj momak, ni oni koji ga tuku, koji će završit po zatvorima. A povukla bi se priča i na Hajduka, jer se dogodilo nakon utakmice u krugu stadiona – rekao nam je Bukle.

I, što se dogodilo?

- Srića, ispalo je dobro. Bila je tu i policija, brzo se raščistilo.

Mogli ste i vi nastradati, ući tako u tučnjavu...?

- Srića da su me prepoznali. Nisu odma'. Bilo je dvi 'iljade' ljudi tu okolo. Malo su i emocije nabujale, izgubija si utakmicu, malo su neki i popili, tko će to kontrolirat? Pripoznalo me njih par kraj 'limenke' i dobro sam proša'.

Jeste li dobili koji udarac?

- Bacili su me po tleju, ali sam se diga', i to s ovim svojim umjetnim kukom.

Slobodna Dalmacija posvetila je Hlevnjaku još jedan tekst u istome broju, pod naslovom 'Hajdučko srce kuca u Bukli' prenoseći u njmeu nečiji prijedlog kako bi prestižna Torcidina nagrada trebala – zbog ovoga junaštva – završiti u rukama Ivice Hlevnjaka. Ipak, to se na kraju nije dogodilo. Torcida je te 2014. nagradila Marija Pašalića...

Sljedećega dana Hlevnjak je u izjavi za Dalmacijanews proširio svoju priču o incidentu nadomak Poljuda.

- Najgori su ti huligančići od 15 godina, jedan takav zagrebački doša je na raskršće kraj stadiona, di je krcato torcidaša pilo piće posli utakmice. Sigurno je provocira, kad ga je napalo. Vidija san da je njih pet-šest naletilo je na njega, pa san i ja potrča tamo, vičući: “Stanite, ubit ćete dite”… Maloga san pokrija, zaštitija, a onda san se u ciloj toj gužvi, di je u međuvremenu natrčalo još navijača, i ja naša na podu… Ovi naši su me pripoznali, nakon nekog vrimena to se smirilo tako šta je doša jedan policajac i odveja toga maloga. Svi su me posli tili častit pićen… A šta ćeš, moraš dite zaštitit jer je moglo bit većeg vraga, pa bi opet bilo po Hajduku, da smo ovakvi, onakvi… U ciloj gužvi me nije udrilo, samo mi je lakat strada kad san pa na cestu. A bija san baš sad na utakmici u odijelu i poslin san se mislija da će me žena doma ubit kad me vidi s razbijenin odijelon – ispričao je duhovito, u svom stilu Ivica Hlevnjak.

Bivši Hajdukov nogometaš Ante Ivković zvani Zonzi, danas 78-godišnjak, bio je najbolji Hlevnjakov prijatelj. Kad ga pitate za Buklu, nastupa duboki uzdah, iako njegovoga prijatelja više nema već čitavo desetljeće.

- Bukle je bio dobri duh Hajduka! Među najvećim igračima našega kluba, a kao čovjek plemenit, duhovit, uvijek spreman na šalu, čak i na svoj račun, zabavan, veseo. Volio je i znao pjevati! Ma duša od čovjeka! - kaže Ivković, a kada smo mu spomenuli Buklin herojski čin, dočekao je to kao nešto što bi se za Buklinu narav podrazumijevalo:

- Taj se incident dogodio dvjesto-tristo metara od njegove kuće. Uvijek smo na utakmice išli 'na noge', pa je naletio Bukle toga dana naletio na tu gužvu. Nije me iznenadila njegova reakcija; ona je samo bila odraz njegove ljudskosti i plemenitosti. Takav je bio naš Bukle...