POPUSTILI SU

Iran prekinuo bojkot: Ipak dolaze na ždrijeb

World Cup Playoff Tournament and European Playoff draws
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.12.2025.
u 17:00

Iran je izborio sedmi odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo

Delegacija Iranskog nogometnog saveza ipak bi trebala doputovati u punom sastavu u Sjedinjene Američke Države na ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva koji se održava ovog petka od 18 sati.

Iranska delegacija najavila je bojkot ždrijeba nakon što su prvotno od zatraženih devet dobili samo četiri vize. Između ostalih, odbijen je tom prilikom i zahtjev za vizu Mehdija Taja, predsjednika Iranskog nogometnog saveza.

Turci tvrde da Livaković u siječnju napušta Španjolsku: Nikad bliže povratku u Dinamo

„Ne budemo li dobili sve vize nitko neće doputovati na ždrijeb“, izjavio je predsjednik Taj prije nekoliko dana, ali kako ovog četvrtka navodi BBC cijela iranska delegacija trebala bi u petak biti u punom sastavu u Washingtonu.

Iran je izborio sedmi odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo, a iduće godine će u Kanadi, Meksiku i SAD četvrti put u nizu nastupati na najvećoj nogometnoj sceni.
Ključne riječi
Iranska nogometna reprezentacija Iranski nogomet Svjetsko prvenstvo 2026.

