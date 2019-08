Je li mu neugodno?! Pogledajte zašto se Ronaldu smije cijeli svijet

Iako je napadač Juventusa Cristiano Ronaldo jedan od najbolje plaćenih sportaša svijeta, ne odbija zaraditi i sa strane.

Portugalac u Juventusu ima 31 milijuna eura godišnje, zarađuje i od svojeg brenda, ali surađuje i s velikim tvrtkama koje reklamira.

Sada se Ronaldo pojavio u reklami jedne azijske internetske trgovačke platforme.

Probably the worst video on the internet?pic.twitter.com/f2FRb5tqKs