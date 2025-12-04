Naši Portali
BIT ĆE TEŠKO

Loše vijesti za madridski Real, ovome se na Bernabeuu nisu nadali

LaLiga - Athletic Bilbao v Real Madrid
PANKRA NIETO/REUTERS
04.12.2025.
Real je trenutačno drugi na ljestvici La Lige i ima bod manje od vodeće Barcelone. U prvom idućem ligaškom ogledu Real dočekuje Celtu iz Viga tijekom vikenda

U unaprijed odigranoj utakmici 19. kola španjolske La Lige nogometaši Real Madrida lako su pobijedili Athletic u Bilbau 3-0, ali su na tom ogledu ponovno ostali bez Trenta Alexander-Arnolda.

Kod prvog pogotka na susretu Alexander-Arnold je asistirao Mbappeu, dok je početkom drugog poluvremena morao izaći s travnjaka zbog ozljede mišića. Službeno Real još nije naveo kolika se stanka očekuje, no dio španjolskih medija navodi da 27-godišnjem engleskom nogometašu prijeti i dva mjeseca izbivanja s terena.

Ovog ljeta Alexander-Arnold je došao iz Liverpoola u Real, a odmah na startu sezone je propustio nekoliko utakmica zbog ozljede. Na deficitarnoj poziciji desnog bočnog igrača u Realu sada se otvaraju novi problemi.

Real je trenutačno drugi na ljestvici La Lige i ima bod manje od vodeće Barcelone. U prvom idućem ligaškom ogledu Real dočekuje Celtu iz Viga tijekom vikenda. Idućeg tjedna na svom terenu igra veliki derbi Lige prvaka protiv Manchester Cityja.

Turci tvrde da Livaković u siječnju napušta Španjolsku: Nikad bliže povratku u Dinamo
