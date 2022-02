Ni novi izbornik nije našao formulu, Svjetsko prvenstvo sve nam je dalje

Nakon što su u napetoj završnici gubili lopte, šutirali ishitreno i promašivali otvorene šuteve, hrvatski košarkaši izgubili su od Švedske (64:70) i tako, s trećim porazom u nizu, sveli svoje izglede za odlazak na Svjetsko prvenstvo na minimum. Jer, pobijedivši Sloveniju i Finska je došla na dvije pobjede (2-1) kao što ih imaju Švedska i Slovenija, a Hrvatska je u toj skupini jedina bez pobjede (0-3).

Teoretske izglede naši mogu zadržati jedino pobjedom, u ponedjeljak, protiv ovog istog suparnika na gostovanju u Norrkopingu no treba znati da Švedska igra bolje kod kuće nego u gostima. A mi smo svoju prednost domaćeg terena izgubili i to pred poticajnom publikom (oko 3000) koja se zaželjela košarke i reprezentacije.

Svjestan s kakvim kapitalom se on i suigrači vraćaju kući, Denzel Andersson (13 koševa), igrač koji je pogađao trice u vrlo važnim trenucima, kazao je:

- Ključ naše pobjede bio je u tome što smo se borili svih 40 minuta odradivši vrlo dobar posao u borbi za svaku loptu.

A iz toga je, kazat će švedski izbornik Ludwig Degernas, proizašla i psihološka čvrstina presudna u završnici za momčad koja je imala četvoricu dvoznamenkastih (Gaddefor 16, Andersson 13, Birgander 12, Borg 11) i u kojoj je zaustavljeni im najbolji igrač Hakanson (5 koševa, 6 asista) radio za momčad.

- Malo sam iznenađen što smo kontrolirali razvoj događaja skoro cijelu utakmicu, no dugo smo u ovom sustavu igre. Naš mentalitet je bio snažan, teško smo radili za svaki posjed što nas je nagradilo nekim pogođenim teškim šutevima.

A o toj, pomalo smušenoj završnici hrvatske vrste, zborio je pak kapetan Filip Krušlin:

- Imali smo nekoliko loših odluka na kraju, počevši od mene i moje ishitrene trice. A do prilike da pobijedimo smo došli ne predavajući se i nakon njihova vodstva od osam odnosno devet koševa. Nažalost, mi smo na kraju griješili, a prije toga smo promašivali neke otvorene šuteve i to igrači kojima je šut forte, a Šveđani su pogođali kada je bilo gusto.

Novi hrvatski izbornik Damir Mulaomerović krenuo je s porazom, a u utakmicu je pak krenuo s visokom petorkom (Gnjidić, Krušlin, Ramljak, Zubčić, Matković) koja nije funkcionirala kako se on nadao. U međuvremenu je probao i sa tri beka ali i sa tri visoka igrača ali ništa nije bilo dovoljno dohodovno. Pokušao je sva tri centra - Matković, Branković i Bundović - s kojima očito nije bio zadovoljan kada je posljednju četvrtinu započeo sa šuterskom petoricom (Rogić, Krušlin, Smajlagić, Šakić, Zubčić) no ni to nije bila petorka za pobjedu.

Zapravo, u drugom dijelu susreta, u napadačkom smislu, još je najbolje prolazilo kada je centra igrao inače, vrlo visoki, krilni igrač (212 cm) Zubčić, naš najbolji strijelac sa 20 koševa. I jedini dvoznamenkasti igrač (Šakić 8, Krušlin 8, Smajlagić 8, Gnjidić 8, Rogić 6...)

- Nema opcije koju nismo probali no nismo uspjeli - kazao je Mulaomerović koji je koristio svih 12 igrača ali nije pronašao pobjedničku petorku pa je priznao:

- Vidjelo se da su Šveđani bolje uigrani nego mi, jer su već duži niz godina u ovom sastavu uz neke manje kozmetičke promjene. A takva jedna promjena bio je Andersson koji je zabijao presudne koševe. Nažalost, mi smo u startu bili odveć nervozni, vjerojatno i zbog značaja ove utakmice.

O nedostatnom vremenu za uigranvanje (tri dana priprema) govorio je i naš najviši igrač (217 cm), cibos Danko Branković (4 koša, 5 skokova):

- Novi smo sastav i trebat će nam vremena i utakmica da se posložimo. I zato sada u Švedsku moramo otputovati uzdignute glave, s pozitvnim stavom, i onda ćemo moći pobijediti.

Baš kao i izbornik Mulaomerović i Danko je žalio ne samo zbog neosvojenih bodova već i zbog publike.

- Da u tome smo dobili što smo i očekivali. Hvala navijačima što su nas podržavali i kada smo bili u minusu. Nakon dugo vremena čuo sam "Hrvatska, Hrvatska" i to mi je bilo jako drago.

Drago je bilo to čuti najstarijem debitantu Svenu Smajlagiću (dvije trice, osam koševa) koji će teško prežaliti završnicu:

- Osjećaj u startu utakmice bio je sjajan. Nažalost, u tim završnim minutama bili smo bezidejni pa smo isforsirali poneki šut.

Sve to nije obeshrabrilo startnog razigravača Lovru Gnjidića koji je u miks zoni, koju su veterani lukavo prepustili mlađim igračima, ponavljao.

- Mi možemo puno bolje. Obranu smo odigrali solidno, no u napadu nas nije išlo. Popravimo li protok lopte i zabijemo li otvorene šuteve, mi u Švedskoj možemo puno napraviti.

Nas je kao kroničara reprezentacije pak obeshrabrilo to što su nam tri razigravača (Gnjidić 2, Rogić 1, Filipović 0) imali ukupno tri asistencije i što su nam tri klasična centra (Branković 4, Bundović 0, Matković 0) ukupno, točnije samo Branković, u 30-tak minuta na parketu upisali tek četiri koša. A tako se, uz samo četiri osvojene lopte cijele momčadi, u paklu kvalifikacija ne pobjeđuje.