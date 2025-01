Neymar u javnost iznio 'prljavo rublje' Kyliana Mbappea! Otrkio u čemu je bio problem s Messijem

Mbappe je bio ljubomoran na Messija, a PSG je imao problem s "egom", kazao je brazilski nogometaš Neymar (32) u podcastu koji je vodio njegov sunarodnjak i bivši reprezentativac Romario na YouTube kanalu. Neymar je kazao kako je Kylian Mbappe postao "ljubomoran" na njegov odnos s Lionelom Messijem kada je Argentinac stigao u PSG 2021. godine, formirajući trio superzvijezda.

"Uvijek sam mu govorio, šalio se s njim, da će biti jedan od najboljih, uvijek sam mu pomagao. Razgovarao sam s njim, došao je kod mene kući, otišli smo zajedno na večeru", rekao je Neymar. "Proveli smo nekoliko dobrih godina zajedno, ali kada je Messi stigao, mislim da je postao malo ljubomoran. Nije me želio dijeliti ni s kim i tada su počele svađe, kada se njegovo ponašanje promijenilo," kazao je 32-godišnji Brazilac koji je 2023. napustio PSG i otišao u saudijski klub Al-Hilal.

Neymar je stigao u PSG početkom kolovoza 2017. iz Barcelone u u jednom od najvećih transfera u povijesti nogometa. Nekoliko tjedana kasnije na Park prinčeva je stigao u Mbappe iz Monaca, dok je u kolovozu 2021. pariški klub pojačao i Messi. Neymar je također istaknuo kako je nedostatak timskog duha spriječio PSG da u potpunosti iskoristi svoj potencijal i osvoji Ligu prvaka.

"Dobro je imati ego, ali morate znati da ne igrate sami," pokušao je objasniti čovjek kojeg su često optuživali za individualizam na terenu. "Moraš imati druge uz sebe. Ja sam najbolji, OK, ali tko će ti dodati loptu ? Veliki ego je bio gotovo posvuda, to ne može funkcionirati. Ako nitko ne trči i nitko ne pomaže, nemoguće je išta osvojiti," poručio je Neymar.

Brazilska zvijezda nije isključila mogućnost povratka u domovinu nakon što mu sredinom godine istekne ugovor u Saudijskoj Arabiji. Izvori ESPN-a navode i kako su tri MLS momčadi zainteresirane za njegov angažman u sjevernoameričkoj ligi. "Ne znam što će se dogoditi s Neymarovom budućnošću. On je još uvijek pod ugovorom s Al Hilalom, a na njemu je da odluči što slijedi. U konačnici, to će biti odluka koju će donijeti on i uprava tima," kazao je prije nekoliko dana trener Al Hilala Portugalac Jorge Jesus.