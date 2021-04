Neymar na Svjetskom prvenstvu u Brazilu otkrio novu strast

Jedan od najboljih igrača svijeta, brazilski Neymar donio je još jednu odluku u nizu, a koja će zasigurno zanimati sve nogometne obožavatelje. Ne radi se o transferu iz PSG-a ni o nekakvoj novoj ozljedi već o 'zanimanju' kojim se želi baviti u budućnosti.

Brazilac osim nogometa naime ima još jednu strast, a to je poker.

-To je jedna od stvari koja mi se najviše sviđa. Osjećam se vrlo ugodno igrajući poker i mislim da ću se nakon igranja nogometa posvetiti tome. Putovati i igrati turnire na kojima sam oduvijek želio sudjelovati, a to nikada nisam mogao zbog gustog rasporeda u nogometu. Vidim se kako to radim jer dugo igram, igram gotovo svaki dan i trudim se učiti sve više i više. Znati kako uživati ​​u samoj igri i zabavljati se je najvažnije.-

Izjavio je to za francuski medij, CNews, a u poker se zaljubio 2014. godine na Svjetskom prvenstvu u svom Brazilu.

Kaže kako je tada promatrao druge igrače kako igraju te i sam odlučio zaigrati. Ljubav prema njoj traje i dan danas. Spomenuo je da je u pokeru uvredljiv isto kao i na nogometnim terenima. Priznao je da je s godinama stekao iskustvo i poslušao savjete prijatelja te više ne igra na svoj način, već agresivnije.

Budući da je spomenuo da igra svaki dan, nadamo se da uz to ne zaboravlja i na profesionalni nogomet, iako po načinu igre protiv Bayerna u Ligi prvaka, sigurni smo da mu i jedno i drugo ide vrlo dobro.

Za kraj usporedio je nogomet i poker: -Ima dosta poveznica između pokera i nogometa, a mislim da je fokus jedna od njih. Način na koji čitate protivnika i igru ​​također je vrlo važan. U pokeru morate čitati igru, čitati protivnike i znati pravi trenutak za napad na protivnika.-