Procurila imena Dinamovih pojačanja za ljeto. Boban kreće u ofenzivu, stiže i mladi vatreni?

Dok momčad Marija Kovačevića sigurno plovi prema novom naslovu prvaka i priprema se za finale Kupa protiv Rijeke, uprava kluba na čelu sa Zvonimirom Bobanom ne spava. Poučeni iskustvom prošlog ljeta, kada je Dinamo potrošio više od 20 milijuna eura, ovoga puta plan je drugačiji - ciljana pojačanja i svojevrsna doselekcija kadra bez "razbacivanja" novcem. Sportska struka detektirala je pet pozicija koje bi trebalo osnažiti: desnog beka, stopera, veznog igrača, krilo i napadača. Čini se kako su prva dva imena na toj listi želja već poznata javnosti, a riječ je o igračima koji predstavljaju ulaganje u budućnost, ali i trenutnu kvalitetu.

Prema pisanju Germanijaka, prvi na meti je Srđan Kuzmić, 22-godišnji slovenski reprezentativac koji trenutno nosi dres danskog Viborga. Riječ je o desnom beku koji je prije nekoliko godina, prema procjenama stručnjaka, bio u krugu najtalentiranijih mladih igrača Europe. Njegova polivalentnost dodatno privlači pažnju maksimirskih skauta, budući da ove sezone, iako je dešnjak, vrlo uspješno igra i na poziciji lijevog beka. Kuzmić je kapetan slovenske U-21 reprezentacije, a upisao je i jedan nastup za seniorsku vrstu, što potvrđuje njegov neupitan potencijal. Dinamo ga pomno prati, no svjesni su da posao neće biti lak.

Problem bi, kao i obično, mogla predstavljati odšteta. Kuzmić ima čvrst ugovor s Viborgom do ljeta 2027. godine, a danska liga je u velikom uzletu, što znači da i klubovi podižu cijene svojih najboljih igrača. U Dinamu su navodno postavili gornju granicu za odštete na oko dva milijuna eura, što bi se moglo pokazati nedostatnim za dovođenje mladog Slovenca. Ipak, interes postoji i pregovori bi mogli otkriti postoji li prostor za dogovor koji bi zadovoljio sve tri strane.

Drugo ime koje se glasno spominje u maksimirskim hodnicima jest Marin Šotiček, 21-godišnji krilni napadač švicarskog Basela. Za razliku od Kuzmića, Šotiček je dobro poznat domaćoj javnosti iz vremena dok je nosio dres Lokomotive, iz koje je za tri milijuna eura prešao u Švicarsku. Dinamo je i ranije pokazivao interes za njega, no tada ponuda nije zadovoljila apetite igračevog tabora. Sada se priča ponovno aktualizirala, a povratak u HNL čini se kao jedna od realnih opcija. Međutim, i za njega postoji interes drugih klubova, a Basel će zasigurno tražiti povrat uloženog, što bi moglo zakomplicirati transfer.

Osim ovog dvojca, Dinamo razmatra i druge opcije kako bi popunio momčad za europske izazove. I dalje je aktualan Dani Rodriguez, mladi igrač druge momčadi Barcelone, no njegova teška ozljeda stavila je taj potencijalni transfer na čekanje. Potreba za pojačanjima proizlazi i iz mogućih odlazaka, jer se očekuje da bi klub mogli napustiti igrači poput Arbëra Hoxhe, a upita ima i za stopere Sergija Domingueza i Scotta McKennu. Ključna strategija kluba bit će zadržati okosnicu momčadi barem do 20. kolovoza kako bi se u najjačem sastavu napala grupna faza Lige prvaka, a tek nakon toga bi se mogla dogoditi "ludnica" u zadnjim danima prijelaznog roka.