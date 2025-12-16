Hrvatska se nada povijesnoj medalji: Evo što nas sve čeka na zimskim Olimpijskim igrama

Zimske olimpijske igre već su pred vratima, a u Hrvatskom olimpijskom odboru već su spremni za ovaj globalni sportski događaj.

- Konačan popis putnika znat ćemo nakon 18. siječnja sljedeće godine. To je posljednji dan kada se moraju prijaviti sportaši. Imamo još neka otvorena pitanja, poput onoga hoće li se ili neće plasirati naš bob na igre, a u igri su još neki sportovi. Ono što je sigurno je da ćemo imati predstavnike u skijanju i biatlonu, te brzom klizanju na kratke staze. Po nekim našim procjenama naša sportska delegacija brojat će između 12 do 14 sportaša. Tako je bilo i na prijašnjim zimskim Olimpijskim igrama. Za razliku od ljetnih, na zimske olimpijske igre puno je veći broj pratećih osoba za pojedinog sportaša. To je razumljivo jer jedan skijaš ima team od desetak ljudi – rekao je Siniša Krajač, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora.

Prvi nastupi Hrvatske na Zimskim olimpijskim igrama upisani su 1992. godine u Albertvilleu. Iako se tada nije ostvarila nijedna medalja, sam nastup bio je važan korak za novu, neovisnu državu na međunarodnoj sportskoj sceni. Do danas su hrvatski sportaši an zimskim olimpijskim igrama osvojili 11 medalja od čega četiri zlata, šest srebra i jednu broncu. Od tih 11 medalja, deset su osvojili Janica i Ivica Kostelić. Janica je osvojila četiri zlatne i dvije srebrne medalje, a Ivica četiri srebrne. Sve medalje osvojene su u alpskom skijanju, osim jedne koa je vlasništvo biatlonca Jakova Faka koji je 2010. bilo brončani.

- Na Igrama u 2018. i 2022. nismo osvojili nijednu medalju. Sada se nadamo barem jednoj. Naravno, tu najviše ciljam na medalju u slalomu ili veleslalomu Zrinke Ljutić. No, možda netko drugi od skijaša iznenadi – istaknuo je Krajač.

Ovoga puta neće biti hrvatske kuće u Italiji?

- To bi bila nemoguća misija jer su natjecanja jako udaljena jedna od drugih, Tu pričam o 300 kilometara i više udaljenim objektima jednih od drugih. Upitno je koliko će uopće sportaša i sportašica sudjelovati na svečanosti otvaranja u Milanu koji je primjerice udaljen od Cortine 400 kilometara a tamo se održavaju skijaška natjecanja. Netko tko nastupa idući dan teško će ići na otvaranje, a u skijaškim natjecanjima sudjeluje i najveći broj sportaša - dodao je Krajač.

Svečano otvaranje pod nazivom Harmonija održat će se 6. veljače na kultnom stadionu San Siro, dok će se zastor spustiti 22. veljače u povijesnoj Veronskoj areni, na ceremoniji nazvanoj "Ljepota na djelu". U srcu Milana, na mjestu bivšeg željezničkog kolodvora Porta Romana, niknulo je arhitektonsko čudo koje je dizajnirao poznati ured Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Ovaj projekt urbane obnove postat će dom za 1700 sportaša, a nakon Igara transformirat će se u održivu gradsku četvrt sa studentskim i povoljnim stanovima, parkovima i javnim prostorima. Potpuna suprotnost je selo u Cortini, smješteno u Fiamesu podno Dolomita. Riječ je o privremenom naselju sastavljenom od modularnih, montažnih jedinica koje će nakon Igara biti uklonjene, vraćajući prostor prirodi. U Livignu, Bormiju i Anterselvi, sportaši će biti smješteni u postojećim hotelima, čime se izbjegava nova gradnja i direktno podupire lokalno gospodarstvo. Konačno, selo u Predazzu bit će organizirano unutar Alpske škole financijske policije, kombinirajući postojeće i nove objekte koji će nakon Igara služiti regionalnim potrebama.

Pod geslom "IT's Your Vibe", Milano Cortina 2026 bit će najveće Zimske olimpijske igre u povijesti, s rekordnih 116 natjecanja za medalje u 16 disciplina. Publika će svjedočiti olimpijskom debiju skijaškog alpinizma, sporta koji savršeno utjelovljuje duh Alpa. Uvedene su i brojne nove discipline, poput dual mogula u slobodnom skijanju za oba spola, ženskih skokova na velikoj skakaonici te mješovite štafete u skeletonu, što signalizira evoluciju i modernizaciju zimskih sportova. Jedna od najznačajnijih promjena je i izjednačavanje duljina staza za muškarce i žene u skijaškom trčanju, što je važan korak prema potpunoj ravnopravnosti spolova. Golema vijest za ljubitelje sporta je i potvrđeni povratak hokejaša iz NHL lige, prvi put nakon 2014. godine, što jamči spektakularan turnir s najvećim svjetskim zvijezdama na ledu u Milanu.