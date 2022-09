Neven Spahija za Večernji otkrio zašto je odbio klupu Hrvatske i tko je idealan kandidat za izbornika

Nevena Spahiju (59), našeg priznatog košarkaškog trenera bogatog međunarodnog iskustva, nazvali smo kao jednog od kandidata sportskog direktora HKS-a Ace Petrovića za novog izbornika, zapravo najpoznatijeg među spominjanim. Nažalost, stručnjak koji je vodio Hrvatsku na Eurobasketima 2003. i 2005. godine tu ponudu nije prihvatio.

- Aco je meni ponudio dugoročniji angažman a ako ne mogu za stalno, barem da odradim taj prvi prozor. No, ja želim biti klupski trener još neko vrijeme i kako onda da preuzmem reprezentaciju i za taj prvi predkvalifikacijski prozor kada se u isto vrijeme može dogoditi da dobijem ponudu od kluba koji mi to ne može omogućiti. Ja ove sezone ostajem na poziciji da želim biti trener u klupskoj košarci a nakon toga možemo pričati no tu će biti i drugih kandidata.

'Neka Aco odradi prvi prozor'

I zbog svega toga, Spahija predlaže sljedeće:

- Najbolje je da Aco kao sportski direktor odradi taj prvi prozor jer nema potrebe da netko drugi bude prijemosnica za dvije ili četiri utakmice. Nećemo sad ovdje pričati o njegovim kvalifikacijama jer dovoljno je iskusan i kvalitetan. No, dobro bi bilo da Aco već sada programe od onih koji su zainteresirani da sljedeće godine preuzmu seniorsku reprezentaciju.

Premda bi bilo poželjno na tom mjestu imati profesionalca, kaže Spahija, to ne bi bilo nužno.

- Mi smo već 20 godina jedina reprezentacija bez iti jednog profesionalnog trenera. Svaka čast instruktorima, oni rade svoj posao, no mi moramo imati zaposlene trenere mlađih dobnih kategorija i Savez nora diktirati koja je to košarka koja se mora igrati u svim uzrastima. Da se mene pita svi treneri zaduženi za selekcije mlađih uzrasta bili bi školovani profesionalci i kao takvi bi tražili da se igra košarka kakva se traži od svih selekcija a ne da jedan trener dolazi iz Alkara, drugi iz Puntamike a treći iz Bosca i igraju ono što oni hoće igrati. U tako uređenom sustavu izborniku seniroske reprezentacije bilo bi lakše i on bi mogao imati klupski angažman. Jer, vi nikad nećete moći dobiti klasu za profesionalnog izbornika jer ga nećete moći platiti. Neke zemlje to mogu, neke zemlje imaju i profesionalnog kondicijskog trenera, no mi ne možemo.

'Naši klubovi su siromašni'

I doista, po riječima glavnog tajnika HKS-a Joke Vrankovića, možda bismo i prije imali profesionalnog sportskog direktora da je bilo bolje financijsko stanje.

- Da, oni jesu zatekli katastrofalno stanje u blagajni i ja im to vjerujem, no ja govorim kako bi trebalo biti da napredujemo. Ako sve bude kako treba, da se poklopi da radimo dobro i da imamo i ponešto sreće, trebat će nam dva olimpijska ciklusa da reprezentaciju vratimo na razinu one koja je igrala četvrtfinala europskih prvenstava. Govorim to zato jer je problem jako dubok. Naši su klubovi siromašni i u njima se igrači ne mogu eksponirati pa odlaze vrlo mladi u inozemstvo ili u susjedstvo. Zašto je tome tako? Zato što su roditelji i agenti izgubili povjerenje u hrvatske klubove i to povjerenje moramo pokušati vratiti.

Je li na pomolu nekin Spahijin novi klupski angažman?

- Imao sam razgovor u Americi za pomoćnog trenera jednog NBA kluba, no nisam bio u mogućnosti prihvatiti ju. Sve lige u Europi su počele i ja sam na čekanju.