Neven Spahija: Bojan Bogdanović je bez konkurencije, on je najveći u svojoj eri

Za člana ocjenjivačkog "povjerenstva" koje će otvoriti izbor Košarkaša godine u 44. Večernjakovu izboru izabrali smo trenera koji najbolje povezuje dva košarkaška svijeta – Europu i NBA. Nakon što je bio nacionalni prvak u sedam različitih država te vodio šest euroligaša, Neven Spahija otisnuo se u NBA ligu u kojoj je četiri godine proveo kao pomoćni trener i gdje mu je jedan od zadataka bio i skautiranje hrvatskih igrača iz suparničkih momčadi.

Hezonjin spasonosni potez

Priupitan tko je za njega najbolji hrvatski košarkaš u kalendarskoj 2021., 59-godišnji hrvatski stručnjak bez puno razmišljanja kazao je:

– To je Bojan Bogdanović, bez konkurencije, jer već godinama pokazuje visoku kvalitetu u jednom od najboljih timova lige. Član je petorke, nema većih oscilacija, jedan je od tri najbolja igrača Utah Jazza, a reprezentaciju Hrvatske ne mogu ni zamisliti bez njega. Istina je da je "uništio" ovaj izbor, jer je u osam posljednjih izbora on izabran šest puta, ali i dalje je nedodirljiv. Dakako, nije dobro da je samo jedan najbolji. Bojan će ostati upamćen kao najveći u svojoj eri što je dobro za njega, no nema igrača koji napadaju njegov status. A ako nemate širu selekciju superkvalitetnih igrača, onda ste kao nacija u problemu.

Koliko je teško u današnjoj NBA ligi zabijati 18 koševa po utakmici, i to s pozicije vanjskog igrača?

– To je svakako teško jer golem je pritisak na vanjskim igračima. Čak i najlošije momčadi imaju vrhunske bekove.

Na drugo mjesto Spahija je postavio Krunu Simona, igrača europskog prvaka Efesa.

– Njegova je visoka pozicija neupitna zbog načina na koji je igrao kada je njegova momčad osvojila naslov prvaka Europe.

Preostala trojica na listi petorice najboljih su Ivica Zubac (3.), Mario Hezonja (4.) i Dario Šarić (5.). Evo obrazloženja.

– Zubac ne samo da se ustalio u NBA košarci nego iz sezone u sezonu napreduje. Samo je pitanje vremena kada će biti i jedan od najboljih. U budućnosti ga vidim i na višoj poziciji u ovom izboru. Hezonja je povukao spasonosni potez i vratio se u Europu. Igra jako dobro u Unicsu, momčadi trenera Perasovića koja je apsolutni hit. Bez obzira na ozljedu, Dario Šarić šest mjeseci igrao je sjajnu košarku u redovima NBA finalista Phoenix Sunsa.

Dec 26, 2021; Los Angeles, California, USA; Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) moves the ball against Los Angeles Clippers center Ivica Zubac (40) during the first half at Crypto.com Arena.

Koliko će nakon tako teške ozljede (puknuće prednjeg križnog ligamenta) Dariju Šariću biti teško da se vrati na razinu na kojoj je bio prije?

– Kad je to u pitanju, NBA klubovi imaju strpljenja i posvećuju ozlijeđenom igraču najbolju moguću njegu. Amerika se jako brine o ozlijeđenom igraču.

Što naš sugovornik misli o Žižićevu, Hezonjinu i Benderovu povratku u Europu?

– Ako se moraš vratiti, to ponekad i nije tvoja odluka, već odluka tržišta. Ako je tako, bolje je vratiti se jer se u Euroligi može zaraditi više nego u NBA ako tamo više niste projekt. NBA danas više ne dovodi gotove proizvode, nego talente koje želi razviti kako ona želi, a u tom procesu netko prođe, a netko ne. Od trojice naših povratnika Hezonja je najbolje iskoristio svoju priliku, Žižić varira, a Bender je, nažalost, također doživio tešku ozljedu.

Postoji neslužbena statistika prema kojoj se velika većina onih koji se u Europu zapute iz NBA lige više ne vraća u NBA.

– Iskreno, ne znam ni tko se vratio. U pravilu, kada se vratite u Europu, jako je teško vratiti se u NBA jer je priljev novih mladih igrača golem. Čim vi odete, netko drugi zasjedne na vaše mjesto.

Doista, s obzirom na to da svake godine bude draftirano 60 novih igrača i da 30 – 40 njih odmah počne igrati, to znači da 30 – 40 igrača mora ispasti.

– Ima, dakako, i u Europi igrača koji bi mogli igrati u NBA, no oni će radije otvoriti prostor nekom mladom igraču, posebice ako je riječ o klubovima koji nisu kandidat za visoki plasman. Te klubove ne zanima hoće li dobiti sljedeću utakmicu, nego kako će se razvijati njihovi mladi igrači.

U čemu je suštinska razlika između NBA i euroligaške košarke, gledano iz trenerskog kuta?

– Velike su razlike. U NBA ligi igrate na terenu koji je znatno veći, šutira se trica koja je znatno dalja. Imate pravilo tri sekunde u obrani što dozvoljava puno igre jedan na jednoga. Neki ovdje to tumače kao igru jedan na pet što mi je uopće smiješno i komentirati. NBA igra na ritam i teži brzoj realizaciji, ondje nitko ne želi vidjeti utakmicu koja će završiti 61:59 pa se komentira da se ne igraju obrane. A većina europskih trenera drži da košarku treba igrati pet na pet, na postavljene napade, i to su praktično različite filozofije.

ZHUJI, March 25, 2021 (Xinhua) -- Coach Neven Spahija (R) of Shanghai Sharks gestures during the 48th round match between Shanghai Sharks and Shenzhen Aviators at the 2020-2021 season of the Chinese Basketball Association (CBA) league in Zhuji, east China's Zhejiang Province, March 25, 2021.

Tko bi se lakše snašao na drugoj strani? NBA treneri u euroligašu ili vrhunski euroligaški trener u NBA klubu?

– Vrhunski trener vrhunski je na obje strane, samo bi mu trebalo vremena za adaptaciju.

Dosad je Europa imala samo jednog glavnog trenera u nekom NBA klubu (Kokoškov), no on je izgorio već nakon jedne sezone.

– Europljanin će ponovo biti na trener NBA kluba, ali će to morati biti Europljanin koji je "odgojen" u Americi. Kako da NBA klub postavi trenera iz europskog kluba kada on ne poznaje taj sustav i način rada.

Vrijeme prije i poslije Dražena

Dakle, nije tu riječ o nepovjerljivosti prema Europljanima kakvu pamtimo iz vremena Dražena Petrovića i Tonija Kukoča?

– NBA je nekad bio američka, a danas je globalna liga i to je velika razlika. Ja to zovem vremenom prije i poslije Dražena, koji je bio najbitniji europski igrač za sudbinu današnjih Europljana u NBA klubovima. Od Dražena pa do danas taj pogled na Europljane potpuno se promijenio.

Kakvo je Spahijino mišljenje o zatvorenoj Euroligi? Ima li takvo natjecanje smisla s obzirom na europsko sportsko nasljeđe?

– Ovakva kakva je sada rekao bih da je spasila europsku košarku jer je uspjela koncentrirati kvalitetu. Kako većina tih klubova ima problema s participiranjem u nacionalnim prvenstvima, postavlja se pitanje treba li Euroligu zatvoriti. Ovaj model zasad je OK.

Koliko je teško igrati paralelno tako jaka natjecanja kao što su Euroliga i najjača nacionalna liga kao što je španjolska?

– Gotovo u svakoj od država imate limite koji vam ne dopuštaju da igrate i jedno i drugo natjecanje s istim sastavom, što mi stvara probleme u pripremi utakmica. Mi u Španjolskoj možemo igrati samo s dva Amerikanca u rosteru pa pomaže to što neki Amerikanci imaju europske putovnice.

Spahijinih 5

1. Bojan Bogdanović (Utah) 10

2. Krunoslav Simon (Efes) 7

3. Ivica Zubac (LA Clippers) 5

4. Mario Hezonja (Unics) 3

5. Dario Šarić (Phoenix) 1

Dosadašnji laureati

1978. Dražen DALIPAGIĆ

1979. Dragan KIĆANOVIĆ

1980. Mirza DELIBAŠIĆ

1981. Krešimir ĆOSIĆ

1982. Dražen PETROVIĆ

1983. Dražen PETROVIĆ

1984. Mihovil NAKIĆ

1985. Dražen PETROVIĆ

1986. Dražen PETROVIĆ

1987. Dražen PETROVIĆ

1988. Duško IVANOVIĆ

1989. Žarko PASPALJ

1990. Dino RAĐA

1991. Toni KUKOČ

1992. Arijan KOMAZEC

1993. Zdravko RADULOVIĆ

1994. Ivica ŽURIĆ

1995. Veljko MRŠIĆ

1996. Damir VOLODER

1997. Josip SESAR

1998. Damir MULAOMEROVIĆ

1999. Toni KUKOČ

2000. Toni KUKOČ

2001. Toni KUKOČ

2002. Damir MULAOMEROVIĆ

2003. Gordan GIRIČEK

2004. Nikola VUJČIĆ

2005. Nikola VUJČIĆ

2006. Nikola VUJČIĆ

2007. Zoran PLANINIĆ

2008. Marko POPOVIĆ

2009. Ante TOMIĆ

2010. Roko UKIĆ

2011. Luka ŽORIĆ

2012. Zoran PLANINIĆ

2013. Bojan BOGDANOVIĆ

2014. Ante TOMIĆ

2015. Bojan BOGDANOVIĆ

2016. Bojan BOGDANOVIĆ

2017. Bojan BOGDANOVIĆ/Dario ŠARIĆ

2018. Bojan BOGDANOVIĆ

2019. Bojan BOGDANOVIĆ

2020. Krunoslav SIMON

2021. ?