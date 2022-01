VIDEO GLASAJTE I VI: Ćiro odabrao najboljeg hrvatskog nogometaša u posljednjih 50 godina

Večernji list nedavno je po pedeseti put dodijelio trofej najboljem nogometašu godine, u najstarijem i najrelevantnijem izboru najboljega hrvatskog nogometaša u kalendarskoj godini. Ta je laskava titula, u izboru desetorice dosadašnjih laureata, po deseti put otišla u ruke Luke Modrića.

Pedeseta anketa za izbor nogometaša godine dobit će na početku 2022. godine i svoj "prošireni" nastavak. Naime, u povodu pola stoljeća našega tradicionalnoga izbora, Večernji list tijekom sljedećih 14 dana omogućit će svojim čitateljima da izaberu i najboljega hrvatskog nogometaša u posljednjih pedeset godina.

U prvoj "rundi", koja će trajati do 17. siječnja, izabrat ćemo 25-oricu koja će ući u drugi krug, a onda ćemo do 21. siječnja sve suziti na najboljih 10. Posljednja tri dana, od 21. do 24. siječnja, između tih 10 izabrat ćete najboljeg.

Kako bi u izboru glasao legendarni Ćiro Blažević?

Jurio je iz Kraljevice, a dočekao nas u centru Zagreba. Čim je izišao iz automobila, Ćiro nam se potužio:

- Sine moj, nisam dobro, znam da odlazim - zazvučao je zlokobno u jednom trenutku. No samo nekoliko minuta kasnije u svom je stilu komentirao povišenim tonom. Legendarni Ćiro od 50 nominiranih nogometaša vodio je njih čak 20, najviše u dresu hrvatske reprezentacije, od Šukera, Bobana, Prosinečkog, Bokšića, pa do Roberta i Nike Kovača. U Dinamu je pak vodio Zajeca, Mlinarića i Kranjčara, trener je bio i Cicinom sinu Niki, koji je također među 50 nominiranih...

- Drago mi je da je Večernji list odlučio birati najboljeg nogometaša u posljednjih 50 godina, a siguran sam da vam nije bilo lako suziti broj na 50, jer u tom vremenskom razdoblju imali smo barem 100 sjajnih nogometaša! Ja imam uvid. Sjećam se velikana od Bobeka, Zebeca... ali to su sve nacionalne veličine. Imamo više internacionalni velikana ali jedan se izdvojio. Sve bi bilo smiješno kada ne bih rekao da je to Luka Modrić. On je uistinu u kategoriji genijalnih nogometaša. Ne samo u ovoj konkurenciji, već u svijetu, on spada u konkurenciju trojice - četvorice najvećih. On je najveći hrvatski ambasador i fascinantno je kako manifestira svoju klasu - počeo je Ćiro.

U karijeri ste vodili puno velikih imena, tko je, dakle, Modriću uz bok?

- Hrvatska je dala velike nogometaše. Šuker je prvi golgeter svijeta. I ja razlikujem golgetera od nogometaša. Golgeter ima božji dar u kojem ima instinktivnu nogometnu inteligenciju. On je toga imao napretek, uvijek je bio na mjestu na kojem mora biti. Znao me pitati: " šefe, što ću ja danas..." Odgovorio bih mu: "ma idi tamo gdje te instinkt nosi". Imao je tehniku udarca iz zgloba, kao nitko na svijetu. Sjetim se uvijek gola u utakmici protiv Nizozemske za 3. mjesto u Francuskoj. Lopta koju je on udario ide u kolicima, a Van der Sar ne može ništa. Nitko mu ne može uzeti da je bio uz Modrića kao najveći od naših.

Gdje biste smjestili Zvonu Bobana?

- On spada u kategoriju najvećih nogometaša svijeta. Dao je svoj obol za uspjeh u Francuskoj, bio prvak s Milanom...

Velikima ne pričaš puno

A Robert Prosinečki?

- On je možda i veći talent od svih.

I od Modrića?

- Pa i od njega, kada govorimo o nadarenosti. No, da biste bili jedan od najboljih nogometaša svijeta, traži se kontinuitet. Ovaj centarfor iz Dinama, pomozite mi... Petković?

- E taj. On bi mogao biti taj. No, nema trenera koji bi ga mogao natjerati da ima kontinuitet, osim Ćire. Sto posto sam uvjeren u to.

Je li vam žao što niste trenirali Luku Modrića?

- Takvim igračima trener nema puno toga za kazati. Ja Asanoviću nikada nisam ništa morao govoriti. Dovoljno je bilo da ga pogledam. Pa što ćeš takvim igračima kazati, kada on vidi bolje od mene. Ja Šukeru vičem da ode na prvu vratnicu, on ode na drugu i tamo mu dođe lopta. Njima ne crtaš na tabli i suvišna priča je nešto najopasnije za takvu momčad - zaključio je Ćiro Blažević.