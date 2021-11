Hrvatski trener u čudnoj situaciji: Prvi put u karijeri igrače sam upoznao tek na dan utakmice

Trenerski posao je priča za sebe, kruh sa sedam kora, profesija u kojoj, više nego u ikojoj drugoj, vrijedi ona “dok nekome ne smrkne, drugome ne svane”.

A u nedjelju je smrknulo Dušku Ivanoviću, treneru španjolskog euroligaša Baskonije, a istu večer je svanulo hrvatskom stručnjaku Nevenu Spahiji koji je dobio iz kluba u kojem je već jednom radio.

– Nastojim ne zatvarati vrata za sobom. Svih ovih godina bio sam u kontaktu s predsjednikom Baskonije Querejetom, jer me znao nazvati raspitujući se oko nekih igrača, no ovom prigodom nazvao me sportski direktor kluba.

Nije Spahija zamjerio Querejeti ni onaj nespretan prekid suradnje u ljeto 2008. kada se ovaj zahvalio ovom hrvatskom treneru nakon osvajanja naslova prvaka Španjolske što je ovom klubu za rukom pošlo tek četiri puta. A Neven je tada bio dirigent orkestru u kojem su bili Planinić, Prigioni, Splitter, Teletović, Rakočević, McDonald...

– Ja sam otvrdnuo na te stvari. Profesionalac sam. Za mene je bilo najbitnije da sam dobio priliku raditi u takvoj momčadi. Naravno da mi je bilo žao što nisam mogao nastaviti, no nisam im to zamjerio to što su imali takvu stavku u ugovoru da uz odštetu mogu raskinuti ugovor.

To isto ljeto Neven se vrlo brzo zaposlio, i to u Španjolskoj.

– Preuzeo sam Valenciju s kojom sam osvojio Eurokup i taj klub učinio euroligašem.

Nikad mi se ovo nije dogodilo

Nakon toga je pak radio dvije sezone u Fenerbahçeu, jednom od šest euroligaša koje je vodio, a ovo ljeto dogodilo se da je bio slobodan, nakon raskida suradnje sa Shangai Sharksima.

– Priželjkivao sam povratak u NBA, na posao asistenta koji sam radio četiri godine, no kada se nije dogodilo tijekom ljeta, bilo je jasno da se neće ni dogoditi.

Kako to funkcionira u trenerskom poslu kada si bez posla?

– Tada pratiš utakmice što je više moguće i posvetiš se privatnom životu za koji inače nemaš vremena. I čekaš pri čemu nastojiš biti spreman u svakom trenutku.

Je li moguće pripremiti se na to da ćeš svoje nove igrače upoznati na dan važne utakmice?

– Ja jesam preuzimao momčadi usred sezone, no obično bih imao dan do dva za pripremu sljedeće utakmice, no ovo mi se nikad nije dogodilo. Upute za takvo što ne možete naći u trenerskim udžbenicima, već se morate prilagoditi. U takvoj situaciji nije mi ništa preostalo drugo nego održati klasičan trenerski govor u kojem sam naglasio igračima da moraju vjerovati u sebe i da je njihov talent značajno iznad rezultata koje postižu.

A to je urodilo razbijanjem Crvene zvezde (93:74).

– Nisam ja tu u taktiku ništa dirao. Samo smo smanjili broj napada. Šutirali smo više trica no obično pogađavši ih za 42 posto.

Kupili su nogometni klub

Neven je došao u klub u kojem su radili i njegovi kolege Perasović i Tabak i u kojem je trag ostavio i jedan hrvatski sveučilišni profesor.

– Prof. dr. sc. Igor Jukić sa zagrebačkog KIF-a bio je “performance direktor” i unaprijedio klupski “know how” koji je i prije toga bio na vrlo visokoj razini.

Baskonia je poznata po tome da jako dobro pokriva južnoameričko tržište talenata pa su iz tog kluba u NBA odlazili Argentinci i Brazilci.

– Baskonia ima sjajan skauting sustav koji pokriva cijeli svijet. Osim toga, imaju svoj trening-centar koji se ne treba sramiti niti jednog drugog koji sam vidio. Inače, Baskonia je kupila nogometni klub Alaves koji, kao što vam je poznato, surađuje s našom Istrom.