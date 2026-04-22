Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Na rubu

Nekoć je lomio rekete i bio broj 1, a danas spava u šatoru: Ne želim da mi itko remeti mir

FILE PHOTO: The sunglasses of Safin of Russia reflect the crowd on Centre Court during his induction ceremony the International Tennis Hall of Fame in Newport
MARY SCHWALM/REUTERS
Autor
Damir Mrvec
22.04.2026.
u 17:30

Bivši najbolji tenisač svijeta, Marat Safin, zamijenio je glamur sportskih arena i blještavilo reflektora za potpunu anonimnost.

Marat Safin, nekadašnji teniski genij vatrenog temperamenta i neupitnog talenta, bio je igrač za kojeg su mnogi vjerovali da će dominirati svjetskim tenisom. Njegova pojava na terenu bila je čisti spektakl: gromoviti servisi, razorni udarci s osnovne linije i emocije koje su prštale na sve strane. Bio je superzvijezda, svjetski broj jedan i osvajač Grand Slamova, čovjek čiji je život bio pod stalnom lupom javnosti. Danas, godinama nakon što je posljednji put zamahnuo reketom u profesionalnom meču, Safin živi život koji je dijametralno suprotan onome koji ga je proslavio. Daleko od gužve, kamera i očekivanja, pronašao je utočište u samoći i divljini, putujući zabačenim krajevima svijeta i spavajući u šatoru pod zvijezdama. Čovjek koji je nekoć lomio stotine reketa u naletima bijesa sada dane provodi u meditaciji, tražeći unutarnji mir koji mu je na vrhuncu slave neprestano izmicao.

Njegov put započeo je u Moskvi, u obitelji koja je živjela i disala za tenis. Otac Mihail bio je direktor uglednog sportskog kluba Spartak, a majka Rauza Islanova, i sama nekadašnja vrhunska tenisačica, postala je cijenjena trenerica koja je odgojila generacije ruskih igračica, uključujući i vlastitu djecu, Marata i njegovu mlađu sestru Dinaru. Priča kaže da je majka Maratova dječja kolica parkirala uz sam teniski teren dok je držala treninge, pa je zvuk loptice postao dio njegova odrastanja. S reketom u ruci od šeste godine, njegov je talent bio očit, no uvjeti u Rusiji devedesetih nisu bili dovoljni za stvaranje svjetskog prvaka. Zato je obitelj donijela tešku odluku: s 14 godina Marat je poslan u Valenciju, u Španjolsku, sam u stranu zemlju čiji jezik nije govorio. Prvi dani bili su mučni, no Marat se brzo prilagodio, naučio jezik i pronašao drugu obitelj u svojim stanodavcima

Profesionalnu karijeru započeo je 1997. godine, a već godinu dana kasnije na Roland Garrosu šokirao je teniski svijet pobjedama nad Andreom Agassijem i braniteljem naslova Gustavom Kuertenom. Bio je to samo nagovještaj onoga što slijedi. Vrhunac je došao 2000. godine na US Openu. U finalu je s nevjerojatnom lakoćom deklasirao Petea Samprasa, jednog od najvećih igrača svih vremena, na njegovom terenu. Sampras ga je nakon meča nazvao "budućnošću tenisa", a Safin je te godine, sa samo 20 godina, postao svjetski broj jedan. Ipak, taj trijumf bio je i blagoslov i prokletstvo. 

 - Pobijedio sam na Grand Slamu, postao broj jedan. Nikad u životu nisam o tome ni sanjao, i odjednom sam to ostvario. Mislio sam si: 'Igra je gotova. Što sad? - priznao je godinama kasnije. 

Safin nikada nije bio samo tenisač; bio je hodajuća predstava. Njegovi su mečevi bili nepredvidljivi, puni drame i sirovih emocija. Procjenjuje se da je tijekom karijere slomio više od 700 reketa, a njegovi izljevi bijesa postali su legendarni. No, bio je jednako poznat i po svojoj karizmi i sportskom duhu. U jednom meču protiv Kuertena, kada je sudac dosudio aut na štetu Brazilca, Safin je prišao sucu i zatražio da prizna poen protivniku. Potraga za savršenstvom donijela mu je i drugi Grand Slam naslov, na Australian Openu 2005. godine, nakon epskog polufinala u kojem je spasio meč-loptu protiv Rogera Federera. No, razdoblja briljantnosti redovito su slijedili padovi, ozljede i mečevi u kojima bi gubio od daleko slabijih protivnika, ostavljajući navijače i stručnjake u vječnoj dilemi: zašto čovjek s takvim darom ne dominira?

Prvi jasan znak da Marat Safin traži nešto više od teniskog cirkusa dogodio se u jesen 2005. godine. Nakon što je zbog ozljede lijevog zgloba morao prekinuti sezonu, umjesto oporavka na plaži, donio je neočekivanu odluku. Pridružio se prijateljima u ekspediciji na Cho-Oyu, šestu najvišu planinu svijeta na Himalaji. Shvatio je, kako je kasnije objasnio, da je život profesionalnog sportaša postao zamoran "dan mrmota", sveden na rutinu "aerodrom - hotel - teren". Bijeg u planine bio je njegov način da razbije taj krug i pokuša pronaći novu perspektivu. 

Karijeru je zaključio 2009. godine, s nepunih 30 godina, umoran od putovanja i pritiska. Njegov prvi post-teniski angažman bio je iznenađujući: ušao je u politiku. Godine 2011. izabran je u rusku Dumu kao član stranke Jedinstvena Rusija. Međutim, taj izlet bio je kratkog vijeka. Shvativši da svijet politike nije za njega, 2017. godine dragovoljno je napustio parlament i krenuo putem potpune slobode. Taj put odveo ga je daleko od svega što je poznavao. Povukao se iz javnosti, obrisao profile na društvenim mrežama i posvetio se onome za čim je oduvijek žudio: miru.

Danas Marat Safin živi životom nomada i pustinjaka. 
 - Nemam djevojku, a ni ženu. Ne želim graditi vezu ni s kim. Ne želim dijeliti svoj osobni život ni svoje stvari. Želim živjeti samo za sebe, putovati, ne biti vezan ni za koga - izjavio je u jednom rijetkom intervjuu. 

Njegovi dani ispunjeni su jednostavnim ritualima: meditira jednom ili dvaput dnevno, čita knjige i gleda dokumentarce. Putuje na mjesta gdje rijetki zalaze, od Tibeta i Perua do marokanskih planina Atlas, spavajući u šatoru i pronalazeći dom u prirodi.

Ključne riječi
Pete Sampras Roger Federer Grand Slam Rusija Marat Safin tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!