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ODUŠEVIO PRISUTNE

VIDEO Kapetan vatrenih u ležernom izdanju: Modrićev skok u more postao hit

Luka Modrić stigao u Mostar na premijeru dokumentarnog filma "HŠK Zrinjski - Priča o ponosu"
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
03.08.2026.
u 21:09
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Nakon produženja suradnje s Milanom i odmora u Hrvatskoj, kapetan Vatrenih privukao je pažnju snimkom s obale

Luka Modrić ponovno je osvojio simpatije navijača, ovaj put ne potezima na nogometnom terenu, već ponašanjem izvan njega. Hrvatski kapetan nedavno je produžio ugovor s Milanom na još jednu sezonu, a nakon završetka Svjetskog prvenstva i kraćeg odmora u domovini priključio se momčadi "Rossonera" na pripremama za novu sezonu u Australiji.

Prije povratka klupskim obvezama, Modrić je slobodno vrijeme provodio na hrvatskoj obali, a najviše u Zadru i okolici. Društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj se vidi kako se jedan od najboljih veznjaka u povijesti nogometa bezbrižno zabavlja među ostalim kupačima i skače u more s visine.

 

Posebnu pažnju privukla je reakcija ljudi koji su se našli u blizini. Mnogi nisu mogli vjerovati da se među njima nalazi osvajač Zlatne lopte, kapetan Hrvatske i legenda Real Madrida, koji je u potpunosti uživao u odmoru kao i svaki drugi gost na obali.

Ključne riječi
Luka Modrić

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