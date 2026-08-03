VIDEO Kapetan vatrenih u ležernom izdanju: Modrićev skok u more postao hit

Luka Modrić ponovno je osvojio simpatije navijača, ovaj put ne potezima na nogometnom terenu, već ponašanjem izvan njega. Hrvatski kapetan nedavno je produžio ugovor s Milanom na još jednu sezonu, a nakon završetka Svjetskog prvenstva i kraćeg odmora u domovini priključio se momčadi "Rossonera" na pripremama za novu sezonu u Australiji.

Prije povratka klupskim obvezama, Modrić je slobodno vrijeme provodio na hrvatskoj obali, a najviše u Zadru i okolici. Društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj se vidi kako se jedan od najboljih veznjaka u povijesti nogometa bezbrižno zabavlja među ostalim kupačima i skače u more s visine.

Posebnu pažnju privukla je reakcija ljudi koji su se našli u blizini. Mnogi nisu mogli vjerovati da se među njima nalazi osvajač Zlatne lopte, kapetan Hrvatske i legenda Real Madrida, koji je u potpunosti uživao u odmoru kao i svaki drugi gost na obali.