Varanje biciklistica: Pod optužbom da podstavljaju grudnjake za veću brzinu

U svijetu profesionalnog biciklizma, gdje pobjedu od poraza često dijele stotinke sekunde, potraga za najmanjom mogućom prednošću postala je opsesija. No, ovogodišnje žensko izdanje Tour de France zasjenila je kontroverza koja nadilazi uobičajene tehnološke inovacije i pomiče granice sportskog duha. Nekoliko vodećih svjetskih ekipa uputilo je hitan apel Međunarodnoj biciklističkoj uniji (UCI), izražavajući duboku zabrinutost zbog prakse za koju tvrde da se potajno širi pelotonu. Prema informacijama koje je prvi objavio nizozemski biciklistički portal WielerFlits, suparničke ekipe optužuju pojedine natjecateljice da namjerno koriste predimenzionirane i dodatno podstavljene sportske grudnjake kako bi umjetno povećale volumen prsa. Cilj ovog bizarnog manevra nije estetske prirode, već isključivo aerodinamičke - stvoriti svojevrsni "prsni oklop" koji smanjuje otpor zraka i donosi dragocjene sekunde, posebice u ključnim utrkama na kronometar. Optužbe su izazvale buru u biciklističkim krugovima, a primijećeno je kako neke vozačice tijekom kronometarskih etapa imaju znatno veći obujam prsa nego na klasičnim cestovnim utrkama, što je dodatno potpirilo sumnje.

Ono što laicima može zvučati kao apsurdna optužba, u znanstvenim krugovima koji se bave aerodinamikom ima čvrsto utemeljenje. Princip je poznat kao "chest fairing", a temelji se na ideji da se promjenom oblika torza može značajno utjecati na strujanje zraka oko tijela vozača. Umjetno povećanje volumena na prsima stvara glatkiji prijelaz zračne struje preko trupa prema nogama, čime se smanjuje negativni tlak i turbulencije koje nastaju na bedrima prilikom okretanja pedala. Manje turbulencije znače i manji otpor zraka, što rezultira većom brzinom uz isti utrošak snage. Ovu teoriju potvrdila je i znanstvena studija iz 2024. godine, objavljena u časopisu Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, koju je vodio cijenjeni stručnjak za aerodinamiku, profesor Bert Blocken. Njegova istraživanja i simulacije pokazale su da optimalno oblikovan "prsni oklop" može smanjiti ukupni aerodinamički otpor za čak 3,6 posto. Prevedeno u konkretne brojke, to donosi uštedu od otprilike 0,78 sekundi po svakom prijeđenom kilometru. Na kronometarskoj etapi dugačkoj 21 kilometar, kakva se vozi na ovom Touru, takva prednost može narasti na više od 16 sekundi - vječnost u biciklizmu i razlika koja bez sumnje može odlučiti pobjednicu etape, pa čak i cjelokupne utrke.

Ovakva praksa, unatoč svojoj ingenioznosti, izravno se kosi s pravilima Međunarodne biciklističke unije, koja su osmišljena upravo kako bi se spriječilo da tehnologija i nedopuštene modifikacije nadvladaju čistu sportsku snagu i vještinu. U srcu problema nalazi se članak 1.3.033 pravilnika UCI-ja, koji nedvosmisleno navodi da odjeća koju sportaš nosi smije imati isključivo funkciju odijevanja i zaštite te ne smije umjetno mijenjati morfologiju, odnosno oblik tijela, vozača. Pravilnik dalje izričito zabranjuje upotrebu bilo kakvih "neesencijalnih" elemenata ili uređaja koji se dodaju na odjeću, ispod nje ili su u nju integrirani, a nemaju isključivu svrhu odijevanja. To uključuje pjenaste umetke, plastične dodatke, ljepljive trake ili bilo koje druge materijale namijenjene poboljšanju aerodinamike. Kazne za kršenje ovog pravila su stroge i kreću se od novčanih kazni u rasponu od 200 do 1.000 švicarskih franaka pa sve do najteže sankcije - trenutačne diskvalifikacije s utrke i brisanja postignutih rezultata. Upravo zbog toga su timovi koji se osjećaju oštećenima zatražili hitnu i odlučnu akciju, tvrdeći da je dosadašnja kontrola bila previše ležerna i nedovoljna da bi se stalo na kraj ovoj praksi.

Suočena s pritiskom timova i medijskom pozornošću, Međunarodna biciklistička unija reagirala je neuobičajeno brzo i odlučno. U službenom izvješću žirija nakon treće etape, objavljenom u ponedjeljak navečer, vozačice su izričito upozorene da će se provoditi pojačane kontrole opreme i odjeće. U priopćenju se naglašava da će "posebna pozornost biti posvećena poštivanju članka 1.3.032 pravilnika UCI-ja, uključujući neesencijalne elemente i odjeću ili druge predmete/dodatke koje nosi vozač, a koji bi mogli modificirati morfologiju vozača". Kako bi se otklonile bilo kakve neugodnosti prilikom pregleda, UCI je imenovao tehničke komesare Sandra Coccionija i Alexandrea Nouhauda, uz ključnu podršku Magali Barbe, sutkinje zadužene za provjeru dresova.

Iako se reakcija UCI-ja čini kao korak u pravom smjeru, ona otvara i niz kompleksnih pitanja o tome kako učinkovito i pravedno provoditi takve kontrole. Problem leži u "sivoj zoni" koju je teško definirati strogim pravilima. Koen de Kort, tehnički direktor tima Lidl Trek, istaknuo je temeljni izazov.

- Problem je kako ćete to kontrolirati? To je najveće pitanje. Možete reći da nešto nije dopušteno, ali kako ćete odrediti koliko podstave žena treba? Tu ulazite u vrlo sivu zonu onoga što smijete provjeravati. - rekao je Kort.

Naime, sportski grudnjaci po svojoj prirodi često imaju određenu razinu podstave radi udobnosti i potpore. Postavlja se pitanje gdje povući crtu između funkcionalne podstave i one koja je ciljano dodana radi aerodinamičke prednosti. Ne postoje jasni parametri o dopuštenoj debljini ili materijalu, što sucima ostavlja velik prostor za subjektivnu procjenu. Svaka inspekcija nosi rizik da bude percipirana kao invazivna i neugodna za sportašice, a pogrešna procjena mogla bi dovesti do neopravdane diskvalifikacije i narušavanja ugleda, kako sportašice tako i same organizacije. Upravo ta delikatnost situacije zahtijeva izniman oprez i taktičnost od strane službenih osoba zaduženih za provođenje novih, strožih kontrola.

Potraga za aerodinamičkim prednostima na rubu pravila nije nikakva novost u biciklizmu. Godinama su vozači, pretežno u muškom pelotonu, koristili različite trikove kako bi "zagladili" svoj profil i smanjili otpor zraka. Jedna od najpoznatijih metoda bila je guranje radio stanice, omotane dodatnom tkaninom, ispod dresa na prsima. Kasnije se prešlo na guranje bidona s vodom ili paketa s nepotrebnom sportskom prehranom na isto mjesto, sve s ciljem stvaranja spomenutog "chest fairing" efekta. Nedavno je UCI morao reagirati i zabraniti džepove na prednjoj strani dresova, jer su timovi počeli dizajnirati dresove s unutarnjim džepovima koji su služili isključivo kao spremnici za umetke koji modificiraju oblik tijela. Kontroverze su se vodile i oko takozvanih "ledenih čarapa", mrežica s ledom koje su vozači stavljali ispod dresa radi hlađenja. Iako je njihova primarna funkcija bila termoregulacija, UCI je na Tour de Franceu za muškarce 2026. zauzeo stav da i one mijenjaju morfologiju vozača i potencijalno nude aerodinamičku korist te ih zabranio, što je izazvalo žestoke debate. Slučaj nizozemskog biciklista Jan-Willema van Schipa, poznatog po pomicanju granica, koji je bio diskvalificiran zbog nošenja hidracijskog paketa na prsima, samo potvrđuje da je ovo neprestana igra mačke i miša između inovatora u timovima i regulatora u UCI-ju.

Iako je skandal eskalirao na ovogodišnjem ženskom Tour de France, sumnje u ovu praksu tinjaju već neko vrijeme. Stručnjaci i analitičari tvrde da su naznake korištenja "prsnih oklopa" bile vidljive i na nekim prethodnim velikim utrkama. Analizirajući fotografije i snimke s kronometarskih utrka, uključujući one s Olimpijskih igara u Parizu 2024. te sa Svjetskog prvenstva u Glasgowu 2023., profesor Bert Blocken izjavio je kako su neki slučajevi "vidljivo nekorektni". U jednom od primjera, kako tvrdi, sustav je bio "vrlo dobro izveden", što upućuje na promišljen i sustavan pristup, a ne na slučajan odabir sportske opreme. Slične pojave navodno su primijećene i na ženskoj utrci Giro d'Italia. Činjenica da se ova praksa pojavljivala na najvećim svjetskim pozornicama, a da je dosad prolazila ispod radara službenih kontrola, daje dodatnu težinu optužbama koje su iznijeli timovi.

Cijela situacija stavlja ogroman pritisak ne samo na UCI, već i na same sportašice i timove. Ulog je golem – pobjeda na ženskom Tour de France donosi prestiž, slavu i bogate sponzorske ugovore. U takvom okruženju, iskušenje da se iskoristi svaka, pa i nedopuštena, prednost postaje veliko. Kontroverza oko podstavljenih grudnjaka nije samo priča o pravilima i aerodinamici; ona je i podsjetnik na tanku liniju između inovacije i varanja koja definira moderni profesionalni sport. Dok se peloton priprema za ključnu borbu sa štopericom, ostaje visjeti pitanje hoće li najavljene strože kontrole biti dovoljne da osiguraju poštenu borbu ili će sjena sumnje ostati lebdjeti nad rezultatima ovogodišnje utrke. Odgovor na to pitanje mogao bi oblikovati ne samo ishod ovogodišnjeg Toura, već i budućnost pravila i kontrole opreme u ženskom biciklizmu.