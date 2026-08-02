VIDEO Bivši svjetski prvak spasio sugrađanina iz gorućeg automobila i postao junak u Srbiji

Poznati bivši srpski košarkaš Milan Gurović spasio je život muškarcu iz automobila koji se zapalio na Novom Beogradu. Drama se dogodila oko 15 sati na raskrižju Vojvođanske ulice i Ulice Dušana Vukasovića, Gurović je primijetio automobil koji je naglo skrenuo i zaustavio se, nakon čega je počeo goriti.

Vozač, 48-godišnji M. J., nije uspio izaći jer mu se zaglavio sigurnosni pojas. Gurović je odmah došao do automobila, oslobodio muškarca i izvukao ga na sigurno samo nekoliko sekundi prije nego što je vozilo u potpunosti izgorjelo.

Muškarac je prevezen u hitni centar, gdje je utvrđeno da nema težih ozljeda, ali se nagutao dima. Na mjesto događaja stiglo je sedam vatrogasaca s dva vozila, a uzrok požara nije utvrđen.

Zahvaljujući brzoj reakciji bivšeg košarkaškog reprezentativca, događaj koji je lako mogao završiti tragično ipak je dobio sretan epilog. Video drame možete pogledati OVDJE.