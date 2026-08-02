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HEROJSKI POTEZ

VIDEO Bivši svjetski prvak spasio sugrađanina iz gorućeg automobila i postao junak u Srbiji

blic.rs
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.08.2026.
u 20:14
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Vozač, 48-godišnji M. J., nije uspio izaći jer mu se zaglavio sigurnosni pojas. Gurović je odmah došao do automobila, oslobodio muškarca i izvukao ga na sigurno samo nekoliko sekundi prije nego što je vozilo u potpunosti izgorjelo

Poznati bivši srpski košarkaš Milan Gurović spasio je život muškarcu iz automobila koji se zapalio na Novom Beogradu. Drama se dogodila oko 15 sati na raskrižju Vojvođanske ulice i Ulice Dušana Vukasovića, Gurović je primijetio automobil koji je naglo skrenuo i zaustavio se, nakon čega je počeo goriti.

Vozač, 48-godišnji M. J., nije uspio izaći jer mu se zaglavio sigurnosni pojas. Gurović je odmah došao do automobila, oslobodio muškarca i izvukao ga na sigurno samo nekoliko sekundi prije nego što je vozilo u potpunosti izgorjelo.

Muškarac je prevezen u hitni centar, gdje je utvrđeno da nema težih ozljeda, ali se nagutao dima. Na mjesto događaja stiglo je sedam vatrogasaca s dva vozila, a uzrok požara nije utvrđen.

Zahvaljujući brzoj reakciji bivšeg košarkaškog reprezentativca, događaj koji je lako mogao završiti tragično ipak je dobio sretan epilog. Video drame možete pogledati OVDJE
Ključne riječi
košarka Milan Gurović Beograd Srbija

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