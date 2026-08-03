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DRŽAVNA POTPORA

Ministarstvo objavilo poziv vrijedan 4,1 milijun eura za velika sportska natjecanja

Zagreb: Ministar Tonči Glavina o pretresima u HOO-u nakon sjednica Vlade
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Hina
03.08.2026.
u 17:10
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Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za sufinanciranje organizacije međunarodnih sportskih natjecanja u 2027. godini, za što je osiguralo 4,1 milijun eura, dok će ukupna ulaganja u velika sportska događanja dosegnuti 11 milijuna eura

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u 2027. godini, a ukupna vrijednost Javnog poziva iznosi 4.100.000,00 eura, priopćilo je u ponedjeljak ministarstvo turizma i sporta. 

“Nastavljamo s podrškom organizaciji međunarodnih sportskih natjecanja, koja imaju višestruku vrijednost, od popularizacije sporta i razvijanja sportskih vrijednosti, pa do promocije Hrvatske kao sportske, ali i turističke destinacije. U mandatu ove Vlade dosad smo podržali oko 250 međunarodnih sportskih natjecanja u vrijednosti od gotovo 80 milijuna eura. Osim planiranih sredstava za ovaj javni poziv, u ovoj godini u državnom proračunu osigurali smo sredstva i za niz drugih velikih natjecanja koja nas očekuju u 2027. godini, od svjetskih prvenstava u reliju i utrci s preprekama do Sportskih igara mladih i Svjetskog prvenstva električnih glisera E1 Series, a ukupan planirani iznos za sve je 11 milijuna eura. Organizacijom ovakvih natjecanja nastavljamo razvijati Hrvatsku kao zemlju sporta i sportskog turizma”, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, istaknuvši kako je pred nama još u ovoj godini niz natjecanja koje je sufinancirala Vlada.

"Do kraja ove godine očekuje nas niz sportskih događanja poput Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama, Europskog prvenstva u gimnastici, Cro Race te Judo Grand Prix Zagreb, koja nemaju samo svoju sportsku, već i iznimnu turističku vrijednost, posebno zato što se odvijaju u posezoni čime značajno doprinose našem važnom strateškom cilju, razvoju cjelogodišnjeg turizma", zaključio je Glavina. 

Javni poziv za iskaz interesa za organizaciju međunarodnih sportskih natjecanja u 2027. godini otvoren je do 11. rujna 2026. godine.

Ključne riječi
Ministarstvo turizma i sporta

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