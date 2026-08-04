Pogotkom je odveo Srbiju na Svjetsko prvenstvo: Već tri godine je bez kluba, nećete vjerovati kako danas provodi vrijeme

Aleksandar Prijović svojevremeno je bio jedan od najboljih srpskih nogometaša. Žario je i palio u dresu PAOK-a, a njegov pogodak u listopadu 2017. protiv Gruzije bio je ključan za plasman Orlova na Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji. Srbija je tu utakmicu pobijedila s 1:0, a bio je to jedan od dva Prijovićeva pogotka u dresu Srbije.

Na popis reprezentacije dovele su ga sjajne igre u Legiji, a s tim je nastavio i u dresu solunskog kluba. Zabio je 55 pogodaka u 86 nastupa što mu je donijelo transfer težak deset milijuna eura u saudijski Al-Ittihad. Tamo se također predstavio u dobrom svjetlu zabivši 22 pogotka u 58 nastupa. U to vrijeme ga se povezivalo i s Crvenom Zvezdom.

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Pregovori su dugo trajali, ali do dogovora nije došlo. Prijović je završio u Australiji, u dresu Westen Uniteda. U tom je klubu proveo dvije godine, a otkako ga je napustio 2023. nema kluba. Službeno se još nije umirovio, ali ima već 36 godina i nije igrao aktivno tri godine pa je lako zaključiti da je kraj blizu.

Njega to ne smeta previše pa je tako na društvenim mrežama sam objavio na društvenim mrežama. Prijović očito uživa u neslužbenoj mirovini pa je tako objavio fotografiju s cigarom u ustima. U Saudijskoj Arabiji zasigurno je zarađivao i više nego pristojno te u tom novcu planira uživati.