Preživio pakao meksičkog zatvora, bio je u ćeliji cimer vođi kartela s kojim je igrao play station

Kada je Daniel Rodriguez, UFC borac, ovih dana hodao ulicama Beograda, teško mu je bilo pomiriti se sa stvarnošću. Svaki korak na slobodi, svaki bljesak fotoaparata i svaki pogled poštovanja podsjetnik su na to koliko je blizu bio gubitka svega. Jer, do travnja ove godine, njegova stvarnost nije bila blještavilo UFC-a, već sivilo zatvorske ćelije u Tihuani.

Sve je počelo u srpnju 2025. godine, neposredno nakon velike pobjede nad Kevinom Hollandom koja ga je stavila na niz od tri uzastopna trijumfa. Kako bi proslavio, Rodriguez se uputio u Tihuanu, pogranični meksički grad. Rutinska prometna kontrola, navodno zbog nedostatka prednje registarske pločice na automobilu, pretvorila se u noćnu moru. Pretragom vozila, policajci su u njegovom ruksaku pronašli 27 grama marihuane, količinu koju je, kako tvrdi, jednostavno zaboravio izvaditi. U Kaliforniji, odakle potječe, posjedovanje te količine je legalno, dok je u Meksiku dekriminalizirano. No, umjesto prekršajne prijave, meksičke vlasti odlučile su ga tretirati kao kriminalca najtežeg kalibra, optuživši ga za krijumčarenje droge, teško kazneno djelo. Ono što je trebalo biti kratkotrajno zadržavanje pretvorilo se u osmomjesečnu noćnu moru koja je prijetila uništenjem njegove karijere i života.

- Postojalo je samo pitanje moje slobode. Nisam bio siguran hoću li ikada izaći i nastaviti sa životom. Pokušavali su mi dati ozbiljnu zatvorsku kaznu zbog malo trave. Cijelo ovo putovanje bilo je poput vlaka smrti - ispričao je Rodriguez.

Početni dani u zatvoru bili su slika pakla. Bačen je u pretrpanu ćeliju s dvadesetak drugih zatvorenika, gdje su mu društvo pravile stjenice, a hrana je bila gotovo nejestiva. Priliku za trčanje u dvorištu imao je svega dva puta tjedno. Ipak, njegov status UFC borca donio mu je neočekivanu prepoznatljivost. Jedan od čuvara ga je prepoznao i zatražio fotografiju, što je bio prvi znak da bi njegov sportski ugled mogao biti i blagoslov i prokletstvo. S vremenom je, kako tvrdi, uspio podmititi čuvare i osigurati prelazak u takozvani “VIP odjel”. Tamo je dijelio ćeliju s vođom kartela koji je, prema njegovim riječima, “vodio cijeli zatvor”. Taj neočekivani cimer, koji je u ćeliji imao televizor i PlayStation, pružio mu je zaštitu i omogućio mu neusporedivo bolje uvjete.

- Moj cimer je vodio cijeli zatvor. Bio sam u VIP dijelu - odgovorio je Rodriguez na Instagramu bivšem prvaku Seanu Stricklandu, koji je komentirao kako njegova ćelija izgleda bolje od njegovog prvog stana.

Unatoč relativnom komforu, nije se prepustio očaju. Postavio je improviziranu vreću u ćeliji, vježbao s fokusarima u hodniku i radio “cestovni rad” u dvorištu. Duh mu, kako kaže, nikada nije bio slomljen.

- Osam mjeseci u kavezu u Tijuani nikada nije ubilo moj duh. Očekujte gladniju, fokusiraniju verziju mene. Pokušali su mi sve oduzeti, sada je vrijeme da se vratim i pokažem vam čudovište koje je zatvor stvorio.

Nakon osam mjeseci pravne borbe i neizvjesnosti, Rodriguez je u travnju pušten na slobodu. Prvi udah zraka kao slobodan čovjek donio je neopisiv osjećaj olakšanja, ali i svijest o teškom putu koji je pred njim. Njegovo tijelo, unatoč treninzima u zatvoru, nije bilo u formi potrebnoj za elitnog sportaša.

- Kada su me pustili, mislio sam da sam u formi, sve dok nisam počeo raditi stvari koje inače radim tijekom treninga. Bio je to definitivno proces vratiti tijelo na razinu na kojoj može funkcionirati na elitnoj razini - priznao je.

U početku je bio obeshrabren, ali ponuda da predvodi UFC-ov događaj u Beogradu dala mu je novu snagu. Bacio se na posao kao nikad prije, provodeći vrijeme u Las Vegasu i Los Angelesu, nadoknađujući propušteno.

- Mogu reći da je razlika u ovom kampu ta što sam bio puno posvećeniji i fokusiraniji nego u drugima. Jedva da sam uzimao slobodne dane, samo kada bi me treneri natjerali.

Ta nova perspektiva, rođena iz straha da više nikada neće moći raditi ono što voli, pretvorila ga je u još opasnijeg borca.

- Sama činjenica da sam stigao do ove točke pobjeda je za sebe.

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- Istraživao sam atmosferu i publiku u Srbiji, i definitivno su ludi.

Njegov menadžment u početku nije želio prihvatiti borbu u takvim okolnostima, ali Rodriguez je bio odlučan.

- Rekao sam im: ‘Znaš što? Nije me briga tko je, brate. Ja sam borac. Dobio sam slobodu i samo želim ovo raditi. Želim živjeti u trenutku.’ I to je upravo ono što sada radim. Idemo na opasnu borbu. Idemo na neprijateljski teritorij. Idemo im pomrsiti račune - poručio je uoči borbe.

S 39 godina na leđima, Rodriguez je svjestan da mu vrijeme nije saveznik. No, on je, kako se to kaže u borilačkom svijetu, “mladi 39-godišnjak”. U svijet MMA ušao je relativno kasno, s 25 godina, a prvu profesionalnu borbu odradio je tek s 29. U UFC je stigao s 33 godine. Za usporedbu, Max Holloway, koji ima 34 godine, već ima gotovo isti broj borbi samo unutar UFC-a. Njegov put u promociji bio je pun uspona i padova. Nakon impresivnog starta (7-1), uslijedio je težak niz od tri poraza protiv elitnih boraca. Mnogi su ga otpisali, no on se vratio s tri uzastopne pobjede koje su ga ponovno gurnule prema vrhu. Iskustvo iz zatvora samo je ojačalo njegovu vjeru u sebe.

Svijet borilačkih sportova tradicionalno je platforma za druge prilike, iskupljenja i trijumfalne priče autsajdera. Iako njegov prekršaj nije ni blizu težine zločina za koje su odgovarali boksački velikani poput Bernarda Hopkinsa ili Mikea Tysona, koji su se također vratili iz zatvora, Rodriguezova priča savršeno se uklapa u taj narativ. Odrastao je nedaleko od Hollywooda, u problematičnim četvrtima Los Angelesa, upadajući u nevolje i provodeći vrijeme u popravnim domovima.

- Da budem iskren, kad sam bio mlađi, jedino me zanimalo biti u kvartu, u bandama, s prijateljima, divljati i raditi gluposti - prisjeća se.