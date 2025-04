'Ne dobije li danas, Hajduku će biti jako teško. Ljepota? Pa oni već dugo nisu zabili gol iz igre'

Za mišljenje uoči današnjeg dvoboja u HNL-u između Hajduka i Istre upitali smo bivšeg reprezentativca i trenera Dinama, Nikolu Jurčevića. Prema viđenome od Istre u zadnje vrijeme, Hajduku sigurno neće biti lagano danas na Poljudu?

- Apsolutno neće imati laganu zadaću. Posebice ako uzmemo u obzir Istrine izvedbe protiv Rijeke ili Dinama. Ne smijemo zanemariti ni činjenicu da se Hajduk na Poljudu često muči protiv slabijih protivnika. Bit će to teška utakmica za momčad Gennara Gattusa. Sada nema opravdanja ni za što. Hajduk ima veliki imperativ pobjede. Svaka je utakmica Hajduku sada važna. Eventualna pobjeda protiv Istre dovela bi ih u situaciju da nemaju imperativ pobjede u derbijima u kojima bi i s bodom mogli održavati prednost. Ako ne pobjede, onda ulaze u bitno težu situaciju - počeo je Nikola Jurčević.

Svi pričaju o značaju Marija Kovačevića ili Nikole Šafarića za svoje momčadi. No, možemo li kazati da je Gonzalo Garcia najbolji trener u ligi, uzme li se u obzir uloženo i dobiveno?

- Radi se o kvalitetnom treneru. I u njegovom prvom mandatu Istra je igrala dopadljiv nogomet, a u ovom drugom možda još i više. Možda je ovo još uvijek premali uzorak da bismo to tako definirali. Ne smijemo zaboraviti da sjajan posao radi Kovačević u Belupu, Čabraja je vodio Lokomotivu u mirnoj zoni, a usput je i afirmirao brojne igrače. Također, Nikola Šafarić u Varaždinu je stvorio sustav u kojem kompaktna momčad igra discipliniran nogomet. Možda im nedostaje pravi napadač. Tu je i Mario Carević koji također zaslužuje da ga izdvojimo. Svi ti mali klubovi imaju svoja razdoblja u kojem su hit, a onda slijede oscilacije.

Što je, dakle, zanatski gledano, ključan sastojak Garcijina sustava?

- Momčadi koje su plasirane ispod onih koje se bore za naslov, igraju puno rasterećenije, nema pritiska ni grča koje primjećujemo kod naših najboljih momčadi. Stoga im je nešto lakše i porazi se lako zaboravljaju i brzo brišu. U takvim je okolnostima trenerima lakše. A što se tiče Garcije, vidi se da je riječ o školovanom španjolskom treneru koji teži otvaranju igre od vratara. Njegova momčad ima mehanizme u zadnjoj trećini, uigrane kombinacije i akcije. Španjolska škola koju karakterizira miran posjed, lopta na zemlji, stvaranje trokuta i traženje viška... Nema panike u kreaciji igre, igrači su dobro postavljeni u međuprostorima. Imaju logičnu geometriju, a momčad je dobro selekcionirana. Imaju odlične igrače na krilnim pozicijama koji su jaki u igri jedan na jedan. Pogledamo li veznu liniju, imaju igrače koji se puno i kvalitetno rotiraju i često su iznimno opasni za protivnički gol. Po bokovima imaju igrače koji su dinamični i brzi. Pritom mislim na Lisicu i Valinčića, naravno. Riječ je o čistoj španjolskoj školi koju su igrači jako dobro prihvatili. Dolazak Radoševića i Lončara ovoj je momčadi donio iznimno važan i potreban iskusni štih.

Što možemo očekivati od Hajduka?

- Svojim sustavom do same su završnice u igri za naslov. No, to su više rudarski osvojeni bodovi i nema neke pretjerane ljepote u njihovoj igri. Hajduk je na nekim pozicijama deficitaran. Posebice u ofenzivnom dijelu momčadi koja je previše oslonjena na Marka Livaju. Simptomatična je činjenica da zadnjih nekoliko utakmica nisu postigli pogodak iz igre. To sugerira da nedostaje napadačka figura koja bi rasteretila Livaju. Igraju na nekom principu toplo-hladno. No, to je momčad koja ima čvrstinu, defenzivnu stabilnost i s Gennarom Gattusom odlično ozračje. Druga stvar, koja je jako pozitivna, je da su priliku dobivali i mlađi igrači. Kao minus bi u tom smislu istaknuo Rokasa Pukštasa koji je, po mom sudu, možda trebao dobiti i veću minutažu. No, šest kola prije kraja, Hajduk je u dobroj poziciji i na Poljudu do kraja dočekuje dva najveća konkurenta u borbi za naslov prvaka. U svakom slučaju Gattuso zaslužuje veliki plus za sve što je napravio. Hajduk je sada korak do cilja. Rekao bih da je ovo velika Hajdukova velika šansa. U svakom slučaju, gledat ćemo iznimno neizvjesnu i napetu završnicu koja našem ligaškom nogometnom proizvodu daje posebnu draž i zbog toga sam iznimno sretan.