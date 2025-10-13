Ne biste vjerovali s dresom kojeg hrvatskog kluba se fotografirao Yamal

Lamine Yamal (18) iskoristio je pauzu od treninga kako bi u Hrvatskoj proveo slobodno vrijeme s djevojkom, argentinskom pjevačicom Nicki Nicole (25). Par je uživao u letu helikopterom iznad hrvatskih otoka, a trenutke su podijelili na društvenim mrežama.

U posjetu Hrvatskoj bio je u društvu hrvatskog nogometnog menadžera Andyja Bare, koji usko surađuje s NK Kustošijom, klubom koji je proteklih godina napravio milijunske transfere i koji se nalazi na drugom mjestu SuperSport Druge NL (treći rang).

Yamal se fotografirao s dresom Kustošije, koja je to objavila na društvenim mrežama uz opis: "Naš klub dobio je podršku i od jednog od najboljih igrača današnjice - Lamine Yamala!"