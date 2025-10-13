Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Velika zvijezda

Ne biste vjerovali s dresom kojeg hrvatskog kluba se fotografirao Yamal

Yamal
VL
Autor
Večernji.hr
13.10.2025.
u 13:18

U posjetu Hrvatskoj bio je u društvu hrvatskog nogometnog menadžera Andyja Bare, a zvijezda Barcelone slobodno vrijeme provodila je s djevojkom, argentinskom pjevačicom Nicki Nicole.

Lamine Yamal (18) iskoristio je pauzu od treninga kako bi u Hrvatskoj proveo slobodno vrijeme s djevojkom, argentinskom pjevačicom Nicki Nicole (25). Par je uživao u letu helikopterom iznad hrvatskih otoka, a trenutke su podijelili na društvenim mrežama.

U posjetu Hrvatskoj bio je u društvu hrvatskog nogometnog menadžera Andyja Bare, koji usko surađuje s NK Kustošijom, klubom koji je proteklih godina napravio milijunske transfere i koji se nalazi na drugom mjestu SuperSport Druge NL (treći rang).

Yamal se fotografirao s dresom Kustošije, koja je to objavila na društvenim mrežama uz opis: "Naš klub dobio je podršku i od jednog od najboljih igrača današnjice - Lamine Yamala!"
Ključne riječi
andy bara Hrvatska Lamine Yamal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još