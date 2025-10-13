Otkriveno s kojim se poznatim Hrvatom Yamal družio dok je uživao u našoj obali

Lamine Yamal, jedan od najboljih nogometaša svijeta, nije bio pozvan u reprezentaciju Španjolske tijekom aktualne reprezentativne stanke zbog ozljede, pa je slobodno vrijeme odlučio provesti u Hrvatskoj.

Mladi talent Barcelone stigao je u društvu svoje djevojke, argentinske pjevačice Nicki Nicole (25), a prema objavama na društvenim mrežama, par je uživao u odmoru i ljepotama Jadrana. Poseban doživljaj bio im je panoramski let iznad Kornata.

Nakon nekoliko dana boravka, Yamal i njegova djevojka napustili su Hrvatsku, a na zadarskom aerodromu u Zemuniku ispratio ih je poznati nogometni menadžer Andy Bara. Njihovo druženje Bara je podijelio na društvenim mrežama. Andy Bara jedno je od najpoznatijih imena među nogometnim menadžerima u regiji, a iza njega stoje brojni uspješni transferi.