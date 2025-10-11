Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
UŽIVAJU U LIJEPOJ NAŠOJ

Velika svjetska zvijezda se odmara u Hrvatskoj: Pogledajte što je radio, napisao da mu je djevojci pozlilo

Lamine Yamal
Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
11.10.2025.
u 19:34

Yamal nije sudjelovao u akciji španjolske reprezentacije tijekom aktualne reprezentativne stanke zbog ozljede prepona, koja ga je udaljila i s posljednjih nekoliko utakmica Barcelone, uključujući dvoboj protiv Seville.

Mlada zvijezda Barcelone, 18-godišnji Lamine Yamal, iskoristio je pauzu od treninga kako bi slobodno vrijeme proveo u Hrvatskoj sa svojom djevojkom, argentinskom pjevačicom Nicki Nicole (25). Par je uživao u panoramskom letu helikopterom iznad hrvatskih otoka, po svemu sudeći Kornatima, a snimke su podijelili na društvenim mrežama. Nicole je video objavila na Instagram Storyju, dok se Yamal našalio kako je pjevačici pozlilo tijekom leta. Njegovu objavu pogledajte OVDJE.

Yamal nije sudjelovao u akciji španjolske reprezentacije tijekom aktualne reprezentativne stanke zbog ozljede prepona, koja ga je udaljila i s posljednjih nekoliko utakmica Barcelone, uključujući dvoboj protiv Seville. Prema prvim procjenama, oporavak bi trebao trajati dva do tri tjedna, pa je njegov nastup protiv Girone, u subotu 18. listopada, pod upitnikom.

Iako ima tek 18 godina, Yamal spada najbolje nogometaše svijeta. U izboru za Zlatnu loptu 2025. zauzeo je drugo mjesto s 1059 bodova, iza pobjednika, PSG-ovog napadača Ousmanea Dembelea, koji je osvojio 1380 bodova. Mnogi smatraju samo da je jedino pitanje koje će godine biti proglašen najboljim nogometašem svijeta.

Prošle sezone Yamal je za Barcelonu postigao 18 golova i upisao 25 asistencija u 55 utakmica, dok ove sezone u pet nastupa ima dva gola i četiri asistencije. Prema procjeni Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost iznosi 200 milijuna eura.

Luka Modrić odlazi u Australiju, Uefa je dopustila nešto što do sada nije dala
Ključne riječi
Barcelona Lamine Yamal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još