Velika svjetska zvijezda se odmara u Hrvatskoj: Pogledajte što je radio, napisao da mu je djevojci pozlilo

Mlada zvijezda Barcelone, 18-godišnji Lamine Yamal, iskoristio je pauzu od treninga kako bi slobodno vrijeme proveo u Hrvatskoj sa svojom djevojkom, argentinskom pjevačicom Nicki Nicole (25). Par je uživao u panoramskom letu helikopterom iznad hrvatskih otoka, po svemu sudeći Kornatima, a snimke su podijelili na društvenim mrežama. Nicole je video objavila na Instagram Storyju, dok se Yamal našalio kako je pjevačici pozlilo tijekom leta. Njegovu objavu pogledajte OVDJE.

Yamal nije sudjelovao u akciji španjolske reprezentacije tijekom aktualne reprezentativne stanke zbog ozljede prepona, koja ga je udaljila i s posljednjih nekoliko utakmica Barcelone, uključujući dvoboj protiv Seville. Prema prvim procjenama, oporavak bi trebao trajati dva do tri tjedna, pa je njegov nastup protiv Girone, u subotu 18. listopada, pod upitnikom.

Iako ima tek 18 godina, Yamal spada najbolje nogometaše svijeta. U izboru za Zlatnu loptu 2025. zauzeo je drugo mjesto s 1059 bodova, iza pobjednika, PSG-ovog napadača Ousmanea Dembelea, koji je osvojio 1380 bodova. Mnogi smatraju samo da je jedino pitanje koje će godine biti proglašen najboljim nogometašem svijeta.

Prošle sezone Yamal je za Barcelonu postigao 18 golova i upisao 25 asistencija u 55 utakmica, dok ove sezone u pet nastupa ima dva gola i četiri asistencije. Prema procjeni Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost iznosi 200 milijuna eura.