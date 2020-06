Ne biste pogodili koji je najuspješniji klub na svijetu, nije Real, a ni Barcelona

Forma je prolazna, nekad si bolji, nekad lošiji, ali zato je klasa vječna. Postoje nogometni klubovi koji su nas znali iznenaditi. Svatko može bljesnuti pa osvojiti Kup ili prvenstvo koju sezonu.

Sjetimo se samo kako je nogometni svijet, recimo, 2016. godine iznenadio Leicester, no neke momčadi svoj tron ne daju tako lako. Neke momčadi godinama dominiraju u svojim državama. Zato vam donosimo popis, po brojkama, najuspješnijih klubova svjetskog nogometa.

Four Four Two poredao ih je broju osvojenih velikih trofeja poput prvenstava, k, Liga prvaka.

Puno je tu klubova koje svi dobro znamo poput Real Madrida, Barcelone, Milana. No, nitko ne bi pogodio tko je na prvome mjestu. Sve ove velikane premašio je jedan afrički klub.

29. Independiente, Argentina (43)



= Fenerbahče, Turska(43)



28. Saprissa, Costa Rica (46)



25. River Plate, Argentina (48)

= CSKA Sofia, Bugarska (48)



= Milan, Italija (48)



24. Grasshoppers, Švicarska (59)



23. Zamalek, Egipat(52)



22. Colo-Colo, Čile (54)



21. Boca Juniors, Argentina (55)



20. Olimpia, Paragvaj (57)



19. FCSB, Rumunjska (58)



17. Liverpool, Engleska (60)

= Anderlecht, Belgija (60)



16. Galatasaray, Turska (61)



15. Juventus, Italija (63)



13. Bayern, Njemačka(70)



= Ajax, Nizozemska (70)



10. Manchester United, Engleska (74)



= Al-Faisaly, Jordan (74)



= Porto, Portugal (74)

9. Olympiacos, Grčka (75)



8. Benfica, Portugal (82)



7. Real Madrid, Španjolska (90)



6. Barcelona, Španjolska (91)



5. Celtic, Škotska (106)

4. Penarol, Urugvaj (108)



3. Nacional, Urugvaj (113)



2. Rangers, Škotska (115)



1. Al Ahly, Egipat (118)

Po brojkama, najuspješniji klub na svijetu je baš Al Ahly koji je osvajanje trofeja pretočio u naviku i to otkada je osnovan 1907. godine. Naravno u obzir se treba uzeti i konkurencija u pojedinoj ligi, a ona zasigurno nije ista u Španjolskoj i Egiptu. No, brojke su jasne...