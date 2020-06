Stradala je u autu uz Dražena, izgubila pamćenje, a patnju je htjela okončati skokom sa 17. kata

Dražena Petrovića nema već 27 godina. Košarkaški Mozart poginuo je u automobilskoj nesreći 7. lipnja 1993. godine na njemačkoj autocesti. S Draženom su u crvenom Golfu bile njegova djevojka Klara Szalantzy i njezina prijateljica Hilal Edebal, talentirana košarkašica Sveučilišta Niagara.

Klara Szalantzy upravljala je crvenim Golfom, Dražen je spavao na prednjem sjedištu, a Hilal Eldebi je sjedila na stražnjem.



Turska televizija TRT World svojedobno je snimila dokumentarni film o Draženu Petroviću, a njegovoj majci Biserki ispunila je želju i organizirala susret s Hilal Edebal (49), koja se ni dan danas nije oporavila od teške nesreće.

Gotovo pa je potpuno izgubila pamćenje, a da se nalazila u automobilu, doznala je s godinama iz novina.

Edebal je nakon nesreće osam tjedana provela u komi u bolnici, sa slomljenim kostima ruke i kuka.

– Dražen je poginuo, i to je užasno, ali da je preživio, pitam se kakav bi život mogao imati. Kad pogledate automobil, jasno vam je da ne bi mogao nastaviti karijeru. I pitam se kako bi podnio činjenicu da više ne može igrati košarku.

– Bilo mi je vrlo teško. Dugo sam vremena bila na terapijama. U potpunosti sam izgubila pamćenje. Nisam prepoznavala ništa u Münchenu, gradu u kojem sam odrasla. Kamo god da sam pošla, roditelji su me morali dovoditi natrag. Liječnici su mi rekli da će se moj mozak nakon šest do osam godina u potpunosti oporaviti, da će biti kao što je bio prije nesreće. Nažalost, nisam to dočekala - kazala je Edebal.

Tijekom rehabilitacijskog procesa htjela se ubiti skokom iz roditeljskog stana na 17. katu, no spasio ju je 24-satni medicinski nadzor.

– Nisam planirala skočiti zato da se ubijem. Željela sam se probuditi iz sna. Mislila sam da ću, kad skočim, prestati sanjati ovu moru - ispričala je potresena Edebal.

Upoznavanje Biserke Petrović i Edebal u Istanbulu bilo je jako emotivno, a sve je prikazano u tom dokumentarnom filmu. A toj gospođi nije bilo lako upoznati majku velikog sportaša čijim je posljednjim trenucima svjedočila.

- Rekli su mi da se pribojavala susresti me, no kada smo se upoznale potpuno se otvorila. Nažalost, nakon te nesreće imala je tri operacije na mozgu pa se mnogih stvari i ne sjeća.

Pitala sam je kako je Dražen bio raspoložen, što je posljednje što je pričao, no nije se mogla sjetiti. No, zato se virtuoznog i nasmijanog Dražena sjećamo svi koji smo ga ikad gledali na djelu - kazala je Biserka Petrović u lipnju 2017. godine za Večernji list.

- Vrlo sam se emotivno istrošila od ovog susreta, mislila sam da neću moći izdržati. To je samo dio filma koji je napravljen u Istanbulu i objavljen zbog godišnjice smrti mog sina. Tek kad pogledate drugi dio, vidjet ćete koliko je to bilo potresno. Hilal je uništena - istaknula je Biserka Petrović.

I dok je Hilal Edebal nakon nesreća ostala shrvana, njezina prijateljica Klara Szalantzy uspješno se oporavila. Ubrzo se opet vratila za volan, a 2001. godine udala se za legendarnog njemačkog nogometaša Olivera Bierhoffa.