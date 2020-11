NBA zvijezda Vince Carter 'predvidjela' uspjeh Hrvatske u kvalifikacijama

Vjerovali ili ne, od svih europskih nacionalnih selekcija Hrvatska je prva reprezentacija koja se plasirala za sljedeći Eurobasket. Kakav obrat u životu nacionalne vrste koja se, prije samo godinu i pol dana, nije uspjela plasirati na dosad najmasovnije Svjetsko prvenstvo.

Vizu za natjecanje koje će se 2022. održati u četiri zemlje (Njemačka, Češka, Gruzija, Italija) naši su pečatirali u istanbulskom balonu pobijedivši Švedsku (87:72).

Bila je to točka na jednog dojmljivog mini ciklusa kojeg su naši otvorili pobjedom nad favoritom Turskom što je odjeknulo u košarkaškoj Europi.

Protiv "vikinga" nisu igrali tako dobro, ali dovoljno dobro za konačnih plus 15. Vidjevši što je činio turskim centrima, Šveđani su Bilana odlučili udvajati što je pak najbolje iskoristio Pavle Marčinković.

Ovaj uvijek zahvalni defenzivac ubacio je 28 koševa, pogodivši pet od šest tricaških pokušavat, i uhvatio osam odbijanaca. Je li to Hugo Lopez Munoz, Španjolac na klupi Švedske, podcijenio šuterski rang Splitova krila?

- Ne znam da li su me podcijenili ili nisu, no znam da smo imali sjajan timski učinak. Svjestan sam i da su se oni defenzivno usredotočili na Bilana pa smo mi ostali dobili puno prostora. Lakše je doći do ovakva učinka pored suigrača koji ćete pronaći kada si u povoljnoj poziciji. Zamislite, neki među nama su preboljeli i koronu, a mi smo već i matematički riješili pitanje plasmana na Eurobasket - kazao je Marčinković i naglasio:

- Sjajan je osjećaj kvalificirati se za veliko natjecanje što je bio slučaj i 2012. no ovo mi je puno draže jer sam imao konkretniju ulogu, pronalazio sam sebe na razne načine. Želi zahvaliti izborniku što mi je dao priliku da igram za ovu momčad, a moj posao je bio da od toga učinim najbolje što mogu.

A hvaljeni izbornik je Veljko Mršić koji je, kao što bi svaki mudar trener to učinio, krenuo najprije od timskog duha.

- Ovo je bio timski rad, a složan tim uvijek nekoga izbaci u prvi plan. U petak je to bio Bilan, danas Marčinković. Svaku momčad čine "puzzle", a da složite veliku sliku svaka od njih je važna. Od kako je ponovo počeo igrati za reprezentaciju, Pavle je vrlo važan dio tima, uvijek se žrtvuje za momčad pa je protiv Turske na koš uputio samo jednu loptu, a danas je bio sjajan u oba smjera igre.

S obzirom da su Šveđani veći dio utakmice igrali zonsku obranu važno je bilo imati i šutera poput Krušlina (tri trice). Premda nije dominirao kao protiv Turaka, Bilan je i ovaj puta uknjižio double-double (12 koševa, 10 skokova) a svoj rutinerski doprinos dao je i iskusni Šakić (13 koševa, 5 skokova) koji je kazao:

- Nadamo se da ovo nije neki naš limit i da nećemo stati na tome. Štoviše, dat ćemo sve od sebe da ove kvalifikacije završimo sa 6-0.

Matematički osiguranom plasmanu raduje se i kapetan Ukić (po pet koševa i asista) koji kao najstariji na terenu, čovjek koji za reprezentaciju igra od 2002. godine, ističe:

- Svatko tko gleda hrvatsku reprezentaciju posljednjih 30 godina zna da smo gubili i od puno lošijih reprezentacija od ove Švedske i s boljim sastavom na papiru. I zato se svakoj pobjedi treba radovati, ali treba biti iskren i priznati da smo u prošlom kvalifikacijskom ciklusu isfrustrirali ljude i da je svaka ovakva pobjeda put da popravimo narušenu reputaciju i povratimo povjerenje ljudi.

No, najiskusniji na terenu, istovremeno spušta loptu na zemlju.

- Izbornik je samostalno izabrao svakog od ovih igrača i u njih vjeruje. Imamo iskustvo, mladost i energiju i dobar smo miks. No, budimo iskreni, ne igramo protiv najboljih timova na svijetu, već protiv onih koje možemo dobiti. Nije da smo mi igrali iznad naših mogućnosti već smo igrali onako kako se od nas očekuje što u sličnim situacijama u prošlosti nije uvijek bio slučaj.

Na tragu toga zborio je i izbornik Mršić kada su ga pitali je li ovo početak nove ere hrvatske košarke?

- Nije ovo nikakva nova era već skupina karakternih igrača, momčad koju smo počeli stvarati u ljeto 2019. odlaskom na Ljetnu NBA ligu u Las Vegasu. Tada me je jedan američki novinar pitao što očekujem od te momčadi, a ja sam rekao da nađemo 2-3 igrača za kvalifikaciju.

Gledajući snimku prijenosa jedne naše utakmice, čuo sam da je legendarni Vince Carter, komentirajući moju izjavu, kazao da tu ima puno više dobrih igrača. A kada sam malo razmislio i ja sam to uvidio - kazao je Mršić i dodao:

- Moram biti iskren i reći da skor 4-0 nismo mogli očekivati, no potajno smo mu se nadali. Mi ne želimo tu stati. Sada smo jedan mali koračić do prvog mjest u skupini kojeg želimo osvojiti kroz utakmice u veljači protiv Nizozemske i Turske. Osim toga, postavili smo si jedan veliki cilj, kojeg zasad držimo između nas u svlačionici.

Ma koliko velike snove imali, vrlo su važni prvi koraci. A oni obećavajući upravo su učinjeni u ove prve četiri kvalifikacijske utakmice.