VIDEO Eksplozija na početku utrke: Izletio sa staze, udario u ogradu i čudesno preživio

Velika Nagrada Bahreina u formuli 1 prekinuta je u prvom krugu zbog teške nesreće pilota Haasa Francuza Romaina Grosjeana. Bila je to jedna od najtežih nesreća u formuli 1 posljednjih godina.

Grosjean je u trećem zavoju nakon kontakta s jednim bolidom izletio sa staze i zabio se u ogradu pri čemu je bolid eksplodirao i prepolovio se.

Srećom, 34-godišnji Francuz je preživio. Nekako je izašao iz bolida i putem radija potvrdio da je dobro prije nego što je ušao u kola hitne pomoći kako bi ga pregledali. Prema prvim informacijama zadobio je nekoliko opeklina.

Grosjean escaping fire in detail is the craziest thing I’ve seen in a moment 😱😱😱 #BahrainGP good to know he doing generally well pic.twitter.com/m2jriTe4mD

Utrka je prekinuta kako bi se očistila staza.

Do kraja sezone još su tri utrke, a naslov prvaka već je osigurao Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu.

.@HaasF1Team has confirmed that @RGrosjean has gotten out of the car and is OK.



The #BahrainGP has been red flagged.



Here is Grosjean being tended to by Dr. Ian Roberts in the Medical Car. #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/ODwYCy2Fjk