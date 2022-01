NBA košgeter Bojan Bogdanović za dlaku ispred prvaka Europe i centra Clippersa

Četrdeset i četvrti izbor Večernjakova košarkaša godine bio je neizvjesna utrka između prethodnog laureata Krunoslava Simona (36) i čovjeka koji je na koncu pobijedio sedmi put u posljednjih devet godina. A to je, u očima naših stručnih ocjenjivača, očito nezaobilazni BBB – Bojan “Babo” Bogdanović, košgeter NBA sastava Utah Jazz, koji ovim izborom dominira kao što čini Luka Modrić u izboru nogometaša godine (10 puta laureat u 15 godina).

Ovaj put to je bilo za dlaku (dva boda) i malo je nedostajalo da to opet bude Simon, prvak Europe s Efesom, koji je poput “Babe” dobio pet desetki. A tu minimalnu prevagu očito je donio standard Bojanovih predstava u najjačoj ligi svijeta. A to je, priznat ćete, ipak viša razina od Eurolige. Inače, od naših deset ocjenjivača samo su trener euroligaša Baskonije Neven Spahija i tehnički direktor Cedevita Olimpije Krešo Novosel glasovali u skladu s konačnim poretkom u ovom izboru. A glasovali su još i treneri Jasmin Repeša, Dražen Anzulović, Josip Sesar i Arnel Dedić (izbornik Danske), bivši laureat Marko Popović, sportski direktor Splita Teo Čizmić, sportski direktor Cibone Marin Rozić te direktor HT Premijer ligaša Furnira Boris Gnjidić.

Foto: Reuters

A njihovi glasovani bodovani su tako da bi prvoplasirani dobio 10 bodova, a drugoplasirani sedam. Tko je bio treći na njihovoj listi dobio bi pet bodova, onom četvrtom pripala bi tri boda, a za peto mjesto dobio se jedan boda. Takva bodovna razlika uvedena je da svaka pozicija ima svoju težinu ali i da se posebno boduje razlika između predloženog laureata i njegova prvog pratitelja.

Za razliku od Simona koji je sa svojim Anadolu Efesom postao prvakom Europe, Bojan u 2021. nije osvojio klupski trofej. Premda su bili momčad s najboljim skorom u osnovnom dijelu NBA lige, njegovi “džezisti” zapeli su u polufinalu Zapadne konferencije i to protiv Zubčevih LA Clippersa. No, Bojan je prošle sezone prosječno postizao 17 koševa po utakmici, a u ovoj jedan više i to je zacijelo čimbenik koji ga izdiže čak i kada nije u pitanju godina u kojoj je bio izabran za najbolju petorku Eurobasketa (kao 2013.) ili pak kada je bio najbolji strijelac Olimpijskih igara (poput 2016.).

Hrvatske na posljednjim Olimpijskim igrama nije bilo, a bila je lijepa prilika da se izbori taj privilegij jer je kvalifikacijski turnir igran u Splitu. Nažalost, neodmoren od naporne NBA sezone, Bojan nije uspio odvesti nacionalnu vrstu u Tokio. Nije pomoglo niti njegovih 22,7 koševa po utakmici, što ga je činilo drugim najboljim strijelcem na sva četiri kvalifikacijska turnira (više je zabijao samo Urugvajac Granger).

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nažalost, na tom splitskom turniru nije bilo sjajnog Zubca, ali ni Simona koji bi svojom španerskom svestranošću, kažu, i Bogdanovića, Hezonju i Žižića učinio ubojitijima. A da smo otišli u Tokio, uvjereni smo da bi Bojan konkurirao Rubiju (25,5) i Dončiću (23,8) za epitet najboljeg strijelca baš kao što bi, za takvu počast, mogao konkurirati i na ovogodišnjem Eurobasketu na kojem se Hrvatskoj nadamo u najjačem sastavu. S, novim izbornikom na čelu, Damirom Mulaomerovićem.

Sve vrijeme svoje karijere Bojan je napadački arsenal upotpunjavao i nije samo tricaški specijalist pa sada ima najbolji postotak ubačenih dvica u svih osam sezona NBA karijere. A baš u 2021. zabio je 48 koševa, najviše što je ijedan hrvatski košarkaš ikad zabio u NBA ligi. Najbolji osobni dosezi drugih Hrvata bili su 44 koša Dražena Petrovića, 36 koševa Dina Rađe te po 34 koša Tonija Kukoča i Gordana Giričeka.

Bodovni poredak u izboru košarkaša godine za 2021. godinu:

1. Bojan Bogdanović (Utah Jazz) ....................... 83

2. Krunoslav Simon (Anadolu Efes) ....................81

3. Ivica Zubac (LA Clippers) ...............................37

4. Mario Hezonja (Unics/Panathinaikos) ...........33

5. Dario Šarić (Phoenix Suns) ............................16

6. Dominik Mavra (Zadar) .................................6

7. Ante Žižić (Makabi) .......................................2

8. Ivan Buva (Rytas) ..........................................1

9. Lovro Gnjidić (Cibona) ...................................1