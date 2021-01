NBA igračima u sobu ne smiju ući ni supruge ili djeca

U spektakularno bogatoj ligi, u kojoj 31 igrač ima zajamčen ugovor vrijedan sto ili više milijuna dolara, zavladao je kaos. A stvorio ga je koronavirus radi kojeg su otkazane brojne utakmice, a to je velik udarac ionako skraćenoj sezoni u kojoj se trebaju igrati 72 umjesto 82 utakmice.

Ući u novu sezonu bez balona – a to je bila spasonosna formula za završetak prošle sezone – bio je očito hrabar eksperiment. U zemlji u kojoj su brojke zaraženih i dalje iznimno visoke, virus se širi i među košarkašima. Štoviše, neki su od COVID-19 oboljeli i drugi put pa su zbog opasnosti da ponovo ne šire zarazu u protuepidemijski protokol stavljeni Kevin Durant iz Netsa te startni centar Miamija Bam Adebayo. Oni su, naime, COVID-19 preboljeli ljetos, pa je upitno jesu li još uvijek na njega otporni.

Stroga pravila

Zašto se takav prijenos bolesti događa baš NBA košarkašima pokušao je objasniti profesor epidemiologije sa sveučilišta UCLA Timothy Brewer:

– Igrači dišu duboko i brzo, a što jače dišete, stvarate više aerosola. Kao što se kašljanjem stvara više kapljica nego govorom, tako se i intenzivnim disanjem stvara više kapljica nego inače. Košarkaška utakmica je produljeno razdoblje bliskog kontakta što u zatvorenom prostoru stvara visok rizik od transmisije virusa.

Slijedom takvih procjena, u NBA ligi počeli su koristiti program koji prati pojedine igrače i vrijeme provedeno u nečijoj blizini, manjoj od jednog i pol metra, pri čemu se pokazalo da jedan uz drugoga dvojica suparnika ne provedu više od šest minuta po utakmici. Unatoč tome, svjesni problema, šefovi NBA lige odlučili su pooštriti mjere pa tako NBA igrači ne smiju činiti sljedeće: u svoje sobe ne smiju puštati osobe koje nemaju veze s momčadi, ne smiju napuštati hotel osim u slučaju klupskih aktivnosti, moraju nositi maske kada su u svlačionici ili na klupi, ne smiju izlaziti iz vlastita doma osim radi osnovnih životnih aktivnosti ili u slučaju elementarnih nepogoda, u zrakoplovu moraju sjediti pokraj onoga do kojega sjede i na klupi, nakon završne sirene ne smiju kontaktirati i razgovarati sa suparničkim igračima, a trenerov sastanak s igračima prije utakmice ne smije trajati dulje od 10 minuta.

Vidjevši to, a najavljuje se i moguće nošenje maski tijekom utakmica, prvi je reagirao iskusni branič Oklahoma Cityja George Hill (34):

– Odrastao sam i činit ću što želim. Želim li otići svojoj obitelji, to ću i učiniti. Ne može mi nitko narediti da moram biti u sobi 24 sata dnevno sedam dana u tjednu. A ako je pak virus tako opasan, onda ne bismo ni trebali igrati.

Hill tako govori najvjerojatnije zato što je pri kraju karijere i već je mislima na svom ranču u Teksasu na kojem ima pravi mali zoološki vrt. On je ionako zaradio što je planirao, no oni koji to tek trebaju učiniti zasigurno se neće protiviti jer ih čeka pravo bogatstvo ako ga dosad već nisu stekli ili pak dosad stečeno žele nadograditi.

Gdje je Irving?

Od još prije donesenih pravila ostalo je i pravilo vezano za praćenje kontakata, pa se dogodilo i da je Washingtonov igrač Bradley Beal povučen iz sastava prije samog početka utakmice jer se utvrdilo da je prije toga čuvao zaraženog Jasona Tatuma, s kojim je nakon utakmice još malo i ćaskao. Kada su u Memphisu saznali da je netko iz životnog okruženja Litavca Valansiunasa bio pozitivan, Grizliji su svog centra usred utakmice povukli iz igre i poslali kući. Još jače nego Memphis, koronavirus pogodio je Philadelphiju, Miami, Washington i Boston kojemu su otkazane već tri utakmice jer nije imao na raspolaganju traženi minimum od osam igrača.

No, u NBA ligi jedan vrlo poznati igrač ne igra već nekoliko utakmica, a nije zaražen a navodno ni ozlijeđen. Riječ je o Kyrieu Irvingu kojeg nema s momčadi “iz osobnih razloga”, što god to značilo. Neprofesionalno je od njega to što o razlozima svojeg izostanka nije obavijestio trenera Stevea Nasha, što je posebice postalo znakovito kada je zabilježeno da je u vrijeme utakmice svoje momčadi sudjelovao u jednoj videokonferenciji u sklopu političke kampanje glumice Cynthie Nixon.

Kad smo već kod Netsa, kažimo da se jedan njihov bivši član vratio u Europu. To je bivši cedevitaš Džanan Musa (21). Nakon što su ga Netsi ove jeseni razmijenili u Pistonse, Musa je shvatio da se ni ondje neće naigrati pa je prihvatio ugovor do 2023. godine turskog kluba Anadolu Efesa.