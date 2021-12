NBA: Čudesni Giannis predvodio Buckse u pobjedi nad Rocketsima

Giannis Antetokounmpo imao je sjajnu večer u pobjedi svojih Milwaukee Bucksa 123-114 nad domaćim Houston Rocketsima u petak kada je zabio 41 koš i ugrabio 17 skokova. Pratili su ga Kris Middleton i Bobbyj Portis Jr. sa 21 košem svaki. Rocketse, kojima je ovim porazom prekinut niz od sedam pobjeda, predvodio je Garrison Mathews sa 23 koša od čega je šest trica, dok su Christian Wood i Armoni Brooks ubacili svaki po 21 koš.

Brooklyn Nets su sa 113-105 u gostima pobijedili Atlanta Hawkse, a Kevin Durant je za slavlje svoje momčadi upisao 31 koš, dok je James Harden dodao 20 koševa i 11 asistencija. U redovima Atlante najbolji je bio Trae Young sa 31 pogotkom i deset asistencija.

Phoenix Suns su kod kuće, iako su bili bez svoja dva najbolja igrača Devina Bookera i Deandre Aytona, sa 111-90 nadigrali Boston Celticse. Najbolji strijelac pobjedničke momčadi bio je JaVale McGee sa 21 košem i 15 skokova.

Los Angeles Lakers su na gostovanju sa 116-95 nadigrali Oklahoma City Thunder, a LeBron James, koji je igrao od početka, ubacio je 33 koša. Oklahoma City, koja je promašila svojih prvih 12 trica, predvodio je rookie Tre Mann sa 19 koševa.

Foto: Petre Thomas Dec 9, 2021; Memphis, Tennessee, USA; Los Angeles Lakers forward LeBron James (6) dunks the ball during the first half against the Memphis Grizzles at FedExForum. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports

Indiana Pacers, predvođeni Carisom LaVertom, bili su bolji od gostujućih Dallas Mavericksa sa 106-93. Domantas Sabonis je dodao 24 koša i deset skokova za treću uzastopnu pobjedu Pacersa. Slovenac Luka Dončić je ubacio 27 koševa uz devet skokova i isto toliko asistencija za Maverickse kojima je ovo deveti poraz u zadnjih 12 utakmica.

Charlotte Hornets su kod kuće sa 124-123 pobijedili Sacramento Kings zahvaljujući slobodnom bacanju Codyja Martina 5.5 sekundi prije kraja. Toronto Raptors su sa 90-87 bili bolji od New York Knicksa, Cleveland Cavaliers sa 123-106 od Minnesota Timberwolvesa u Minneapolisu, a New Orleans Pelicans kod kuće sa 109-93 od Detroit Pistonsa.