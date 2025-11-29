Naši Portali
Navijači se prisjećaju najbizarnije anegdote s Lukom Modrićem: 'Obavljao je veliku nuždu'

Stigli u Dohu: Igrači hrvatske nogometne reprezentacije u sjajnom raspoloženju ispred hotela Hilton
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Hrvoje Delač
29.11.2025.
u 12:40

"Svaki put kad igramo protiv Fulhama, samo razmišljam o intervjuu Rafaela van der Vaarta", napisao je jedan korisnik

Nogometaši Tottenhama večeras na svom stadionu dočekuju Fulham u utakmici 13. kola engleske lige. Spursi su trenutačno u lošoj formi, u posljednjih šest utakmica u svim natjecanjima imaju četiri poraza, remi i tek jednu pobjedu, onu protiv Kopenhagena u Ligi prvaka.

No, unatoč neuvjerljivosti, situacija na ljestvici nije im toliko dramatična jer zaostaju tek pet bodova za drugoplasiranim Chelseajem (11 za vodećim Arsenalom), pa im je pobjeda večeras nužna za priključivanje vrhu.

Navijači očekuju dobru predstavu svojih miljenika i pobjedu, ali na društvenim mrežama mogla se pronaći i jedna nenogometna tema. Naime, navijači Spursa prisjetili su se jedne anegdote koja uključuje Luku Modrića, bivšeg igrača Tottenhama, i njihovog današnjeg protivnika Fulham. Točnije, njihova stadiona.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

"Svaki put kad igramo protiv Fulhama, samo razmišljam o intervjuu Rafaela van der Vaarta", napisao je jedan korisnik, a mnogi su se nadovezali. I svi se sjećaju tog bizarnog intervjua.

A evo što je u tom razgovoru rekao Nizozemac:

"Fulhamove svlačionice su užasne, izuzetno je sve maleno. Luka Modrić je obavljao veliku nuždu kraj mene dok su mi bandažirali noge", rekao je Van der Vaart.

Craven Cottage je Fulhamov dom od davne 1896. godine i često se nalazi na udaru kritika trenera i nogometaša engleskih klubova. Jedan od onih koji ga je glasno kritizirao je i Jurgen Klopp.

